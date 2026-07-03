La justicia entrerriana ordenó que una alumna participe del viaje de egresados y frenó actos discriminatorios de un colegio privado
La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli hizo lugar a la acción de Amparo promovida por la madre de una alumna de un colegio privado de Paraná, que deberá permitir la participación de la adolescente en el viaje final de estudio de sexto año del nivel secundario, previsto para el próximo mes de agosto.
Además, según se indicó a Estación Plus Crespo, la magistrada ordenó a la institución educativa cesar “de manera inmediata con sus actos discriminatorios hacia la misma, por padecer epilepsia, conforme lo autorizan la médica neuróloga infantil, psicóloga, psicopedagoga y terapista ocupacional tratantes”.
La estudiante deberá viajar acompañada por uno de sus progenitores, tendrá que contar con un seguro de asistencia al viajero que cubra enfermedades preexistentes y llevar la medicación necesaria durante toda la estadía, junto con un excedente para contingencias con el transporte.