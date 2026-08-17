El legado de Otto Sagemüller, presente en el proyecto de la futura Escuela Alemana de Crespo

El reconocimiento forma parte de las iniciativas que lleva adelante la institución en el marco del proyecto de creación de la futura Deutsche Schule Crespo, una escuela secundaria técnica bilingüe que tiene previsto comenzar sus actividades en 2028.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el profesor Gabriel Wagner destacó la importancia de Sagemüller en la historia local y su aporte al crecimiento de Crespo.

“El tema de Otto Sagemüller es, como nosotros sabemos, el responsable y creador de la firma y un poco que a él se le debe la impronta de Crespo”, señaló Wagner.

En ese sentido, resaltó particularmente los valores que quedaron asociados a la figura de Sagemüller y que, según consideró, forman parte de la identidad de la comunidad.

“Esa impronta trabajadora, emprendedora”, expresó Wagner, al referirse a una de las características que identifica a Crespo y que vincula con el legado de Sagemüller.

El profesor también destacó que su influencia trascendió el ámbito empresarial, ya que tuvo participación en la creación y consolidación de distintas instituciones de la ciudad.

“Él también ha sido responsable de la creación de muchas de las instituciones que Crespo tiene y que cuenta”, afirmó.

Por este motivo, el homenaje busca reconocer no solamente a una persona, sino también los valores y el espíritu que contribuyeron al desarrollo de la ciudad.

“Esto es un poco un homenaje a toda esa fuerza y a toda esa energía que tiene Crespo, que se la debemos en parte también a Otto Sagemüller”, sostuvo Wagner.

La iniciativa se integra así al proyecto de la Asociación Escolar y Cultural Argentino-Alemana de Crespo, que busca recuperar parte del vínculo histórico de la comunidad con la educación alemana y, al mismo tiempo, desarrollar una propuesta educativa orientada a las necesidades actuales de Crespo.

La futura escuela será de gestión privada y bilingüe, con clases en alemán y español, y estará abierta a toda la comunidad, independientemente del origen de las familias.