Camión volcó en la circunvalación del Acceso Norte y desparramó su carga durante el temporal de lluvia

Un camión volcó en el Acceso Norte de Paraná este lunes al mediodía, en momentos en que una torrencial lluvia afectaba a la capital entrerriana y alrededores. El accidente de tránsito ocurrió en la bajada de la Circunvalación que conecta con la Ruta Nacional 12, a la altura de Colonia Avellaneda.

Por circunstancias que se trataban de establecer, el vehículo de gran porte terminó volcado sobre la calzada y parte de la carga que transportaba quedó desparramada contra el guardarraíl que divide ambos sentidos de circulación.

El siniestro vial, que ocurrió este mediodía, en el rulo de Acceso Norte hacia Ruta Nacional N.º 12, donde un camión que transportaba algodón perdió el control y volcó sobre uno de sus laterales.

El conductor del rodado, logró salir del habitáculo por sus propios medios y no resultó lesionado, confirmaron fuentes policiales.

El siniestro generó complicaciones para quienes transitaban por el sector, debido a la presencia del camión y de la mercadería sobre la ruta, en un contexto de intensas precipitaciones y visibilidad reducida.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos policiales para intervenir en el accidente y ordenar el tránsito con el objetivo de evitar nuevos siniestros.

También acudió personal de Bomberos Voluntarios de Paraná, que trabajaba en el sector donde quedó volcado el transporte.

En el lugar trabajó además personal de Defensa Civil, colaborando con el ordenamiento y la seguridad del tránsito, debido a que parte del rodado quedó sobre la cinta asfáltica y la banquina.

Se recomendaba a los automovilistas circular con extrema precaución por el Acceso Norte debido al operativo desplegado y a las condiciones meteorológicas adversas que afectaban la zona.