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Tras detonaciones y vigilancia, hallan a cazador ilegal en Paraná Campaña

Propietarios de la zona rural de General Güemes convocaron a la policía. Hubo secuestro e instrucción administrativa. 
Policiales/Judiciales16 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En horas de la noche de este sábado, personal de Comisaría Pueblo Brugo, junto a efectivos de la Brigada Abigeato Paraná Campaña, intervinieron en una zona rural de General Güemes; tras recibirse un aviso sobre detonaciones de arma de fuego y la posible presencia de cazadores.

Luego de realizar tareas de vigilancia en el sector, los funcionarios localizaron a un hombre que se desplazaba por el campo, portando un arma de fuego, la cual intentó ocultar entre la maleza al advertir la presencia policial.

El hombre fue correctamente identificado y se constató que la documentación del arma se encontraba en regla. No obstante, personal de Abigeato procedió al secuestro de una carabina calibre .308 y cuatro municiones, al verificarse una infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841, por realizar la actividad en horario nocturno, transportar el arma cargada y no contar con autorización del propietario del campo

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