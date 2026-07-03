Este sábado, el 18° Encuentro "Con Sabor a las Cosas Nuestras" tendrá más de 30 presentaciones artísticas en escena

Este sábado 4 de julio, desde las 14:00 y hasta poco más de medianoche, se llevará adelante el 18° Encuentro "Con Sabor a las Cosas Nuestras", en el Salón Esperanza. El popular evento tiene la modalidad de peña folclórica, con atractivos que cada año convocan a seguidores del folclore y sorprenden al público en general.

Oscar Zaragoza, creador y organizador del evento, manifestó a Estación Plus Crespo: "Con muchas expectativas y contento, porque tenemos más grupos que el año pasado. La edición del 2025 reunió a 21 agrupaciones y este año cerramos la cartelera en poco más de 30. Implicó tener que ampliar el horario. La entrada estará habilitada desde las 14:00, para comenzar puntualmente a las 14:30 con el desarrollo artístico en el escenario. Muy feliz por esto, porque quiere decir que el Encuentro está dando su resultado, tiene mucha repercusión y me alegra profundamente que esta modalidad también se esté replicando en otras ciudades de la zona, donde también me han expresado su interés en empezar a hacer su Encuentro. Está buenísimo, porque la danza se merece un lugar y que esté muy activa, no como un relleno en festivales o peñas, sino que sea protagonista".

Para muchos es un momento esperado de la agenda cultural que ofrece Crespo y para otros, será la oportunidad de conocer el Encuentro. En tal sentido, Zaragoza anticipó: "Se van a encontrar con danzas tradicionales y estilizadas. Con artistas noveles, con chicos que llegan por primera vez a un escenario, y con agrupaciones que ya han recorrido importantes festivales. Todos tienen participación, absolutamente todos cuentan con las mismas condiciones para presentarse ante el público".

"Tuvimos que posponer para otra oportunidad a algunos grupos que incluyen un armado y desarmado complejo en el escenario, porque conlleva tiempo, y se nos iba a estirar demasiado. La idea es que seamos lo más ágiles posible. El espectáculo comenzará a las 14:30 y tenemos previsto finalizar a las 00:30, manteniendo en forma ininterrumpida. No hay pausa, sino que ajustamos los tiempos al máximo posible y eso es también interesante para el espectador". La decisión responde a la importante convocatoria del Encuentro, que con el paso de los años ha tenido que generar un nuevo formato: "En otras oportunidades llegamos a hacer ediciones de 3 días -viernes, sábado y domingo-, pero éramos más jóvenes -hace más de 25 años atrás, porque durante el tiempo que fui funcionario municipal no realicé el Encuentro, para evitar que la gente se confunda-. Aparte mis hijos también eran más chicos y podían estar colaborando más. Hoy, gracias a Dios, todos están trabajando, tienen sus compromisos. Aún así, es una organización familiar, que comienza muchos meses antes y que como evento, concentramos todo en una sola jornada".

También habrá sorteos con el número de entrada a lo largo de todo el 18° Encuentro; stands de artesanos y emprendedores o pequeños comercios; y servicio de cantina.

"Mantenemos el mismo precio que el año pasado:$5.000 la entrada", dijo que orgullo Zaragoza, entendiendo la importancia que representa establecer un precio de acceso a la hora de facilitar la participación general. "Nos fue muy bien con la venta de entradas el año pasado y atendiendo la actual situación económica, optamos por mantener igual valor. Una entrada para un evento de esta naturaleza, está entre $12.000 y $20.000, pero nuestra intención es que la gente venga, lo disfrute, que pase un lindo sábado en Crespo, que aprecie el talento de quienes suben al escenario. Incluso la cantina también tendrá precios accesibles".