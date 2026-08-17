Destacan los resultados de las políticas de castración y adopción en Crespo

En diálogo con Estación Plus Crespo, Reyes aseguró que la situación de la ciudad cambió significativamente en los últimos años y remarcó un dato que consideró especialmente positivo: actualmente, el refugio local no tiene animales alojados.

“En el refugio no hay animales, que eso es algo increíble porque un animal no se merece vivir en un refugio”, sostuvo la profesional.

Según explicó, este escenario es consecuencia de un trabajo sostenido tanto desde el ámbito público como desde el sector privado. En ese sentido, destacó el funcionamiento del móvil de castración y el nivel de conciencia alcanzado por los vecinos respecto de la importancia de controlar la reproducción de perros y gatos.

“En Crespo, por suerte, ha disminuido mucho”, afirmó Reyes al referirse a la cantidad de animales que necesitan ser dados en adopción.

La veterinaria consideró que las políticas de castración constituyen una herramienta fundamental para reducir la reproducción indiscriminada y, consecuentemente, la cantidad de animales abandonados.

Asimismo, valoró que exista una mayor predisposición de la comunidad hacia la adopción. Si bien reconoció que las protectoras continúan recibiendo animales y desarrollando una tarea permanente, señaló que la situación general de Crespo ha mejorado de manera significativa.

“Crespo siempre es ejemplo, un ejemplo muy importante de cómo llevar políticas de Estado y de salud pública para que esto se pueda hacer de la mejor manera”, expresó a Estación Plus Crespo.

Reyes destacó además el trabajo conjunto entre el sector público y privado, al considerar que la reducción de animales en situación de abandono es resultado de una mayor responsabilidad social y de la continuidad de las acciones de castración.

Para la profesional, estos cambios reflejan una evolución en la manera en que la comunidad aborda la problemática de los animales sin hogar, priorizando la prevención, la castración y la adopción como herramientas para evitar que los perros y gatos terminen en situación de abandono.