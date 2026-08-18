Un productor tambero plantea aprovechar la producción entrerriana para abastecer a los comedores escolares

La caída del consumo y las dificultades para sostener los ingresos atraviesan a distintos sectores productivos de Entre Ríos. Al reclamo de comerciantes por la disminución de las ventas se suman las dificultades expresadas por otras actividades como la citricultura, el arroz y la producción lechera.

En este contexto, Estación Plus Crespo consultó al productor tambero Fabio Schneider, quien planteó que el problema de la lechería no estaría relacionado exclusivamente con la producción, sino también con la falta de comercialización en el mercado interno.

“Es la gran pregunta. Vos decís, se quejan de pocas ventas, se queja el sector avícola, se quejan los citricultores, se quejan los arroceros y los tamberos”, sostuvo Schneider.

El productor explicó que, de acuerdo con las conversaciones que mantuvo con integrantes de la industria, si bien existe exportación de productos lácteos, el volumen no sería suficiente para generar una descompresión significativa del mercado interno.

“Falta más ventas dentro de la provincia para mejorar los ingresos al productor”, afirmó.

La calidad de la leche y el precio al productor

Schneider contó que recientemente consultó a un industrial qué debía hacer para mejorar el precio que recibe por su producción. Según relató, recibió un informe basado en la leche que había entregado durante el mes anterior, donde se establecían determinados parámetros de calidad que podían permitirle obtener un mejor valor.

Sin embargo, aseguró que la respuesta de la industria fue que, aun alcanzando esos estándares, actualmente no podrían trasladarle esa mejora al precio debido a la situación del mercado interno.

“Por más que yo ahora logre ese estándar, no me lo iba a poder pagar porque el mercado interno en la provincia estaba deprimido”, explicó.

Para Schneider, esta situación abre un interrogante sobre el destino de los recursos que el Estado provincial destina a la alimentación de los alumnos entrerrianos.

Producción entrerriana para los comedores escolares

El productor planteó que la provisión de alimentos para los comedores escolares podría convertirse en una oportunidad para las empresas y productores de la provincia.

“¿No será esa una oportunidad para el empresariado entrerriano de mirar ahí?”, preguntó. En ese sentido, hizo referencia al volumen de recursos que el Estado destinará a este servicio y consideró que una parte podría quedar dentro del circuito económico provincial.

La propuesta consiste en que las industrias entrerrianas puedan abastecer con productos regionales a las instituciones educativas, aprovechando la cercanía entre los establecimientos y las zonas donde se producen los alimentos.

Schneider recordó la importancia de las escuelas rurales y sostuvo que Entre Ríos cuenta con producción de leche, huevos y otros alimentos en las mismas regiones donde se encuentran muchas de esas instituciones.

“Tenemos alimentos de cercanía, frescos, de buena calidad, que obviamente tienen que pasar por la industria, que los tiene que procesar. ¿Y por qué no aprovechamos esa oportunidad?”, planteó.

El productor indicó además que mantuvo contactos con representantes de dos empresas lácteas, entre ellas una pyme y una industria de mayor tamaño. Según explicó, la respuesta recibida volvió a centrarse en la falta de ventas.

Para Schneider, direccionar parte de las compras del Estado hacia proveedores entrerrianos podría generar un efecto positivo en toda la cadena: desde la industria y los productores hasta el comercio local.

“Si la industria local puede abastecer eso, por ende, le va a mejorar un poquito el ingreso al productor y mueve el comercio”, sostuvo.

La mirada sobre la decisión del Gobierno

Consultado sobre si el Gobierno debería revisar su decisión respecto de la provisión de alimentos para los comedores escolares, Schneider evitó realizar una evaluación política directa, aunque consideró que pudo no haberse dimensionado la capacidad productiva de la provincia.

“Tal vez, no sé, pecó de ingenuo o quiso hacer algo bien y creo que no midió las consecuencias. O tal vez no tenía ni idea de que la provincia Entre Ríos, a lo largo y a lo ancho, produce alimento de todo tipo”, expresó.

El impacto que podría tener un fenómeno El Niño

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Schneider también se refirió a las perspectivas climáticas y al posible impacto de un fenómeno El Niño sobre la actividad agropecuaria.

El productor recordó distintos períodos en los que se registraron condiciones asociadas a este fenómeno y señaló que, en la zona, los mayores efectos suelen sentirse durante la primavera y el verano.

En el caso de la producción agrícola, destacó que los mayores registros de precipitaciones pueden favorecer determinados cultivos de cosecha gruesa, como el maíz, aunque para los tambos el escenario presenta otras dificultades.

Schneider explicó que muchos establecimientos modificaron sus sistemas productivos y mantienen actualmente a las vacas bajo condiciones de mayor confinamiento, lo que permite estabilizar la alimentación y reducir el impacto de las lluvias sobre la producción.

En cambio, consideró que los tambos pastoriles podrían enfrentar mayores complicaciones, ya que el exceso de precipitaciones puede deteriorar las pasturas y dificultar el manejo de los animales.

“Obviamente que va a haber una merma de producción en los momentos picos del fenómeno Niño”, anticipó.

El problema de los caminos rurales

Pero la preocupación no se limita a la alimentación de los animales. Schneider también advirtió que las lluvias intensas pueden generar dificultades para sacar la producción de los establecimientos.

En ese punto cuestionó las condiciones de los caminos rurales entrerrianos y sostuvo que muchos no cuentan con una infraestructura adecuada para evacuar rápidamente el agua.

“Cuando empieza a llover los caminos rurales de Entre Ríos, que el 99 % de los caminos, en realidad, no vi ninguno que esté abovedado”, afirmó.

Según explicó, la falta de pendientes y sistemas adecuados de escurrimiento favorece la formación de huellas y zanjas, lo que puede terminar provocando que camiones queden encajados e interrumpiendo el traslado de la producción.

Consorcios camineros: una solución parcial

Consultado por Estación Plus Crespo sobre el consorcio conformado para trabajar sobre los caminos rurales, Schneider consideró que se trata de una herramienta que puede aportar soluciones, aunque advirtió que no alcanza para resolver un problema que, según su visión, se arrastra desde hace décadas.

“Un consorcio no puede resolver un problema que es muy grande y viene de muchos años”, señaló.

El productor consideró necesario “repensar totalmente el esquema” de mantenimiento de la red vial provincial y advirtió que los consorcios no serían aplicables de la misma manera en todo el territorio.

Explicó que para que un consorcio funcione debe existir una concentración suficiente de productores, algo que no ocurre en todas las regiones de Entre Ríos.

Por eso propuso analizar mecanismos más pequeños y flexibles, que permitan que productores con maquinaria puedan colaborar directamente con el mantenimiento de determinados caminos, contando con herramientas legales y una compensación económica.

“Hay que ser más expeditivos en las cosas y resolver más rápido”, concluyó Schneider, al advertir que ante un escenario de lluvias intensas la burocracia puede convertirse en un obstáculo adicional.

La situación de la lechería, de esta manera, aparece vinculada no solamente a la producción y al precio que recibe el tambero, sino también al nivel de consumo, la comercialización, las compras estatales y las condiciones de infraestructura necesarias para garantizar que la producción pueda salir de los establecimientos incluso en períodos de lluvias abundantes.