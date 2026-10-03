El Instituto de formación docente Sagrado Corazón celebra 50 años y recibe a la especialista Carina Kaplan

El Instituto Superior de Formación Docente Sagrado Corazón D-223 de Crespo transita un año especial con motivo de sus 50 años como casa de formación docente. En ese marco, la institución viene desarrollando distintas actividades conmemorativas y prepara una nueva propuesta de capacitación para docentes y estudiantes de formación docente.

Estación Plus Crespo entrevistó a la rectora del instituto, Valeria Wendler, quien destacó la importancia de este aniversario y repasó parte de la trayectoria de la institución.

“Este año para nosotros, como casa formadora de docentes, es muy importante porque estamos cumpliendo los 50 años”, señaló Wendler, quien aclaró que la historia de formación docente de la institución es todavía más extensa, ya que se remonta a la etapa del normalismo, cuando la preparación de maestros se desarrollaba en el nivel secundario.

Desde el acto de colación realizado en marzo, la institución ha desarrollado distintas actividades vinculadas con el aniversario. Según explicó la rectora, las propuestas estuvieron orientadas a reconocer la trayectoria de la congregación de las Siervas del Espíritu Santo y el aporte de docentes y personas que acompañaron el proyecto educativo durante estas décadas.

En ese contexto, el lunes 28 de septiembre se realizó un conversatorio con docentes de la institución para abordar “las continuidades y las rupturas a 50 años de lo que significa ser docente en estos escenarios”.

Más de cuatro décadas de formación en Educación Primaria

La trayectoria del instituto se refleja también en la cantidad y diversidad de propuestas formativas que desarrolló a lo largo de los años.

Wendler explicó a Estación Plus Crespo que actualmente pueden contabilizarse más de 44 promociones vinculadas con la formación en Educación Primaria, tomando en cuenta las distintas denominaciones que tuvo esta carrera a lo largo del tiempo, desde los maestros normales y los profesores de EGB hasta el actual Profesorado de Educación Primaria.

A esto se suman más de 20 promociones del Profesorado de Educación Tecnológica y 10 promociones del Profesorado de Educación Física. En distintos períodos también se dictó el Profesorado de Educación Inicial y se desarrollaron propuestas de postitulación, entre ellas formación relacionada con jardín maternal.

Actualmente, el instituto cuenta con tres carreras vigentes: Profesorado de Educación Primaria, Profesorado de Educación Tecnológica y Profesorado de Educación Física.

Las inscripciones para el próximo ciclo académico se abren a partir de octubre.

Unos 150 estudiantes y propuestas de formación continua

La matrícula actual de los tres profesorados ronda los 150 estudiantes, de acuerdo con los datos aportados por la rectora. La cifra contempla también a estudiantes que ya finalizaron el cursado pero todavía deben completar espacios curriculares, prácticas, residencias o trabajos finales para obtener su título.

Además de la formación inicial, el Instituto Sagrado Corazón desarrolla propuestas de formación continua, aprovechando especialmente las herramientas de educación virtual incorporadas durante la pandemia.

Actualmente se encuentran en desarrollo dos propuestas de postitulación: una Diplomatura en Evaluación para los Aprendizajes, compuesta por cinco módulos y desarrollada íntegramente de manera virtual, y una Actualización en Programación, Pensamiento Computacional y Robótica, también bajo modalidad virtual.

Wendler destacó que esta modalidad permitió ampliar el alcance de las propuestas y sumar docentes de distintos departamentos de la provincia de Entre Ríos, sin necesidad de trasladarse hasta Crespo.

Jornada de Didáctica con Carina Kaplan

En continuidad con esta línea de formación, el próximo martes 6 de octubre se desarrollará la sexta edición de la Jornada de Didáctica “Pensar la enseñanza, revisar las prácticas”, una propuesta que cuenta con resolución de puntaje del Consejo General de Educación.

Cada edición aborda un aspecto particular de la didáctica. En esta oportunidad, el eje estará puesto en la afectividad y su relación con las trayectorias y los escenarios educativos, a partir de los aportes de la especialista Carina Kaplan.

La jornada comenzará a las 9:00 con la acreditación y a las 9:30 se realizará la apertura. Durante la mañana habrá un conversatorio con docentes del Instituto Sagrado Corazón, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y representantes de la Coordinación de Políticas Transversales del Consejo General de Educación.

Según explicó Wendler a Estación Plus Crespo, allí se trabajarán cuestiones vinculadas con la afectividad, la planificación, la didáctica y los contenidos transversales.

Luego del intervalo del mediodía, entre aproximadamente las 13:00 y las 15:00, se desarrollará la conferencia central a cargo de Carina Kaplan, centrada en la afectividad en la escuela.

Quién es Carina Kaplan

Carina Kaplan es doctora en Educación por la UBA, profesora de Sociología de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del Conicet. Fue reconocida con un premio Konex 2026 por sus aportes en Educación en la última década.

Carina Kaplan es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, profesora titular consulta de la UBA y profesora titular ordinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta además con estudios posdoctorales en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.

Es directora del Programa sobre Transformaciones Sociales, Subjetividad y Procesos Educativos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Su trabajo académico aborda, entre otros temas, la desigualdad educativa, las violencias en la escuela, las trayectorias escolares y las dimensiones afectivas de los procesos educativos.

En 2026 fue distinguida con el Premio Konex, en reconocimiento a sus aportes en el área de Educación durante la última década.

Entre sus principales publicaciones se encuentran Buenos y malos alumnos. Descripciones que predicen, Talentos, dones e inteligencias. El fracaso escolar no es un destino, La afectividad en la escuela y Educar en la empatía. ¿Cómo aprender a ponerse en el lugar del otro?.

Inscripción y costos

La jornada está destinada a docentes y estudiantes de formación docente. Desde el Instituto Sagrado Corazón indicaron que se busca mantener un costo accesible para favorecer la participación.

Hasta antes del martes 6 de octubre, los valores informados son de $8.000 para estudiantes, $10.000 para docentes de la institución y $12.000 para docentes que no pertenecen al instituto.

Quienes se inscriban y abonen el mismo martes deberán afrontar una diferencia adicional de $2.000 en cada categoría.

“Queremos garantizar que puedan participar, que lo económico no sea un impedimento”, explicó Wendler, quien señaló que el monto tiene como finalidad cubrir los gastos propios de la organización y de la participación de la conferencista.

La rectora invitó finalmente a docentes y estudiantes a participar de una jornada que, según expresó, permitirá acercar a Crespo una propuesta de formación con una especialista de trayectoria nacional e internacional.

“Entendemos que va a ser una jornada muy rica para todos quienes estamos preocupados y ocupados en hacer escuela”, manifestó.