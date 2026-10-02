La Justicia homologó prohibiciones e imposiciones para un motociclista crespense por "maniobras peligrosas"

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A las 9:00 de este viernes 2 de octubre, se desarrolló una instancia judicial clave, en un expediente penal que tiene como protagonista a un joven de Crespo. Había sido interceptado por la policía local, en plena madrugada del 28 de junio de este año, en Buenos Aires y San Luis -Barrio San José-, cuando conducía una moto Honda CG Titan. Su conducción temeraria motivó la retención de la unidad y al mismo tiempo, la instrucción de actuaciones por supuesta Infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal Argentino, que sanciona la realización de pruebas de velocidad o destrezas no autorizadas, y que por ser en vehículos con motor, potencian el peligro hacia otras personas.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo, que el Juez de Garantías N° 3 de Paraná, Dr. Jorge Sueldo, presidió en el Salón N° 3 de Tribunales la audiencia de Suspensión de Juicio a Prueba, en la que el motociclista crespense escuchó en detalle las pautas a cumplir. Fue asistido por el abogado Dr. Antico, y acusado por la Fiscal Dra. Saint Paul, quien afirmó: "Esta conducta fue provisionalmente calificada como Maniobra Peligrosa no autorizada - Art. 193 Bis del Código Penal".

El Acuerdo alcanzado y homologado, incluye una inhabilitación especial para conducir motos por un año; la realización de trabajos comunitarios no remunerados en una entidad de bien público, con una carga horaria global de más de 96 horas; pudiendo ser sustituido por talleres de capacitación con igual o superior carga horaria. Asimismo, no se le estableció sanción económica por ausencia de víctimas.

El acusado crespense fue debidamente advertido por el magistrado, que cualquier incumplimiento de esas condiciones, hará caer el acuerdo y además, en caso de incurrir en cualquier otra conducta pasible de considerarse delito, no sólo perderá este beneficio de Probation, sino que le resultará un agravante.

Fuentes judiciales apuntaron a Estación Plus Crespo que próximamente, a través de la Oficina de Medios Alternativos se configurará la planilla de admisión de tareas comunitarias, para el inicio de su efectivización.