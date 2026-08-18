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Chocaron dos vehículos: uno quedó sobre el cantero central del boulevard

Un fuerte impacto se registró en la noche del martes. Bomberos voluntarios acudieron en auxilio.
Crespo18 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Alrededor de las 22:05, personal de Bomberos Voluntarios intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Belgrano y Pringles. Fue protagonizada por dos vehículos: un automóvil y un utilitario.

El Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Schwindt, hizo saber a Estación Plus Crespo que "al arribar al lugar, se constató que uno de los vehículos había quedado sobre la parte central del bulevar, presentando importantes daños materiales". El bombero explicó que "como medida preventiva, se procedió al corte de batería de ambos rodados, con el objetivo de evitar posibles riesgos y garantizar la seguridad de la zona".

"En uno de los vehículos se trasladaban tres personas, mientras que en el otro sólo el conductor. Todos los ocupantes resultaron ilesos", confirmaron.

En la intervención trabajaron 5 bomberos, que arribaron en una unidad. En el lugar también trabajaron personal de Guardia Urbana Municipal, Policía y el servicio de emergencias médicas.

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