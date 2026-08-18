Simuló que lo asaltaron y le robaron el camión con $1.500.000, pero todo era mentira

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Un camionero simuló haber sido víctima de un asalto a mano armada y denunció el robo de un camión, dinero y pertenencias personales sobre la Autovía 18, pero las averiguaciones policiales permitieron establecer inconsistencias en su relato. Al ser entrevistado nuevamente, reconoció que había inventado la historia con el supuesto objetivo de cobrar un seguro y afirmó que lo había hecho para favorecer a sus patrones.

El episodio comenzó el 14 de agosto, cuando la Policía tomó conocimiento de un supuesto hecho delictivo ocurrido a la altura del kilómetro 231 de la Autovía 18, en jurisdicción de Estación Yeruá, departamento Concordia.

El hombre, de profesión camionero, manifestó inicialmente que alrededor de las 19:30 circulaba en un Fiat Iveco Cursor 330 azul, con una batea blanca, y que transportaba una cisterna con 609 litros de gasoil. Según su primera declaración, había partido desde Buenos Aires con destino a la Colonia Oficial Nº 5, perteneciente a la Compañía Forestal del Sur.

El denunciante relató que se había detenido a la vera de la autovía para orinar cuando supuestamente apareció un hombre que lo amenazó con un arma de fuego y le cubrió la cabeza.

Según esa versión, posteriormente fue trasladado algunos kilómetros sin poder determinar hacia dónde se habían llevado el camión ni identificar el vehículo utilizado por los presuntos delincuentes.

Además del rodado, aseguró que le habían sustraído un teléfono celular Samsung A04 y una billetera que contenía 5.000 pesos. También afirmó que dentro del camión había dejado un bolso negro con 1.500.000 pesos, suma que, según manifestó inicialmente, correspondía a su sueldo. Debido a que presentaba golpes, fue trasladado para recibir atención médica.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Pedernal y de la División Drogas Peligrosas comenzaron las averiguaciones. También intervino personal de Caminera del Puesto Concordia.

Fue precisamente una de las verificaciones realizadas por los investigadores la que generó dudas sobre el relato. Al controlar los registros mediante la patente del vehículo, los efectivos determinaron que el camión denunciado como robado no había pasado por el peaje de Yeruá.

La situación fue comunicada al fiscal de turno, Mario Figueroa, y los investigadores resolvieron entrevistar nuevamente al supuesto damnificado para determinar qué había ocurrido.

Reconoció que había inventado la denuncia

Durante esa segunda entrevista, el relato cambió por completo. Según informó la Policía, el camionero terminó reconociendo que la denuncia era falsa y admitió que hacía bastante tiempo que ya no tenía el vehículo.

El hombre manifestó que había inventado el supuesto robo con la finalidad de cobrar el seguro y sostuvo que había realizado la maniobra para “hacerle un favor a sus patrones”, de acuerdo con lo informado oficialmente.

También reconoció que había arrojado intencionalmente su teléfono celular y su billetera a la vera de la Ruta 18. Respecto del 1.500.000 pesos que había denunciado como robado, indicó que el dinero se encontraba en poder de su padre.

El rastrillaje y el hallazgo de las pertenencias

Otro elemento que había generado dudas surgió del trabajo realizado por personal de la División Policía Científica. Los especialistas inspeccionaron el lugar señalado por el hombre como escenario del supuesto asalto, pero no encontraron indicios que permitieran sostener que allí se hubiera cometido un delito.

Ante la confesión, el fiscal Figueroa impartió directivas para avanzar con la investigación y ordenó que se localizaran los objetos que el denunciante había reconocido haber descartado.

Los policías realizaron entonces un rastrillaje y encontraron el teléfono celular y la billetera en el cantero central del segundo retorno, a la altura del kilómetro 231 de la Autovía 18, en sentido este-oeste.

Los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la investigación. Tras una nueva comunicación con la Fiscalía, se dispuso además la correcta identificación del denunciante, mientras la causa continúa por la presunta falsa denuncia.

Elonce