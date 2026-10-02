La Municipalidad de Crespo incorporó una Renault Kangoo 0 km para la Guardia Urbana Municipal y presentó el Sistema Integral de Monitoreo Vehicular (SIMoV), consistente en cámaras instaladas en vehículos de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y Tránsito. Las incorporaciones suman recursos y tecnología, al trabajo conjunto que se desarrolla en materia de prevención y seguridad.

La presentación se realizó durante un acto, desarrollado este jueves 1 de octubre, frente a la Comisaría de Crespo, con la participación de autoridades municipales, nacionales, provinciales y policiales, representantes de AVACC, personal de las áreas involucradas, instituciones y vecinos.

El intendente Marcelo Cerutti destacó que la incorporación de la nueva unidad y de tecnología permite seguir fortaleciendo el trabajo que diariamente realizan la Guardia Urbana y la Policía. Remarcó la importancia de trabajar de manera articulada, sumando herramientas que permitan tener mayor presencia en las calles y más información para actuar ante diferentes situaciones.

Nueva Unidad

Una Renault Kangoo 0 km que se suma a la flota de la Guardia Urbana Municipal y Tránsito, estará destinada a las tareas preventivas y operativas que diariamente desarrolla el personal, en distintos sectores de Crespo.

El nuevo vehículo amplía los recursos disponibles para los recorridos y las intervenciones de la GUM. Cerutti destacó especialmente la articulación con la Policía: "Hay un trabajo continuo y diario entre la Guardia Urbana, Tránsito y la Comisaría", sostuvo.

SIMoV: Cámaras que suman información a los recorridos

Junto con la nueva unidad, la Municipalidad presentó el Sistema Integral de Monitoreo Vehicular (SIMoV), una nueva herramienta tecnológica incorporada a los vehículos de la Guardia Urbana Municipal y Tránsito.

Cada unidad equipada con SIMoV cuenta con cámaras que permiten registrar hacia adelante, hacia atrás y en el interior del habitáculo, generando imágenes de lo que ocurre durante los recorridos y las intervenciones del personal.

Los registros quedan almacenados y posteriormente son descargados para su resguardo y eventual utilización. Esto permite sumar información objetiva ante diferentes situaciones que puedan producirse en la vía pública y complementar las herramientas disponibles para las tareas de prevención.

Las unidades cuentan además con GPS y seguimiento de su ubicación en tiempo real, una herramienta que ya forma parte del funcionamiento de los móviles municipales y permite acompañar y coordinar sus recorridos.

La información generada por SIMoV se integra al trabajo que se realiza desde el Centro de Monitoreo de Crespo, complementando la red de cámaras existente en distintos puntos de la ciudad y aportando nuevos registros al trabajo articulado que se lleva adelante con la Policía.

Por su parte, el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, destacó la inversión provincial en infraestructura y equipamiento y valoró especialmente la articulación alcanzada en Crespo. "Es importante destacar que se ha alineado no sólo el esfuerzo de la Provincia, sino también el de la Municipalidad de Crespo y de la sociedad civil", señaló.

Los nuevos vehículos y la incorporación del SIMoV suman así presencia, recursos y tecnología al trabajo cotidiano de la Guardia Urbana y de la Policía, dentro de una tarea articulada que busca continuar fortaleciendo la prevención y la seguridad en nuestra ciudad.

Acompañamiento Institucional

La presentación contó con la presencia del intendente Marcelo Cerutti; la viceintendente Jacinta Eberle; el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro; el diputado nacional Darío Schneider; y la jueza de Faltas, Lilian Caballero.

Por el Departamento Ejecutivo Municipal participaron las secretarias Vanesa Pusineri (Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (Economía, Hacienda y Producción) y Bettina Hofer (Infraestructura y Ambiente); el director de Servicios Públicos, Juan Gareis; y el responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana, Luciano Ríos. También estuvieron presentes los concejales Sebastián Ramírez, Aníbal Lanz, José Cena, Valeria Torresin y Silvia Ledesma.

En representación de AVACC participaron su presidente, Raúl Alarcón; el vicepresidente, Gustavo Dagrava; el secretario, Maximiliano Canga; el vocal Nélson Cepeda; y demás integrantes de la Comisión Directiva.

También acompañaron Pablo Schwindt, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Crespo; Galo Sione, segundo jefe del Cuerpo Activo; el pastor Emanuel Plem, de la Iglesia Bautista de Crespo; y el padre Rubén Schmidt, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Asimismo, participaron personal policial, agentes de Tránsito y de la Guardia Urbana Municipal, integrantes de instituciones y vecinos de la ciudad.