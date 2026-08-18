Juez Kriger: "Espero estar a la altura de las expectativas de la gente"

En el mediodía de este martes, autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos arribaron a Crespo para poner en funciones al nuevo magistrado de la ciudad. Minutos después de la jura y toma de posesión en el cargo, el Juez de Paz -con competencia en Familia-, Dr. Jorge Kriger, expresó a Estación Plus Crespo: "Estoy muy contento, con muchas expectativas, porque a mi carrera la desenvolví en el ámbito privado, en el ejercicio de la profesión independiente; y hoy me toca asumir un cargo en la Justicia, que es muy importante en la ciudad, ya que el Juzgado de Paz es la primera ventanilla para la comunidad. Espero estar a la altura de las expectativas de la gente. Soy nuevo en la composición de la Justicia, por lo que iré de a poquito dando pasos firmes. En principio, decirles que el Juzgado siempre va a estar abierto para cualquier consulta que tengan, para los problemas que haya que resolver, intentaremos dar respuestas y mediar en las cuestiones, para que todo salga bien".

La ceremonia fue breve y protocolar, pero sentida en quien protagonizó el momento. Acerca de la carga emocional que rodeó la asunción, Kriger señaló: "Mis inicios como estudiante de abogacía fueron muy sacrificados, muy duros, me costó mucho poder estudiar y sostenerlo hasta recibirme. Jamás pensé en la oportunidad de ser el Juez de Paz de la ciudad de Crespo. Para mí es un logro importantísimo. Me siento muy feliz, honrado con el cargo, y espero desempeñarlo de la mejor manera".

Como profesional crespense, en reiteradas oportunidades ha integrado comisiones de instituciones civiles, participación que aseguró haber disfrutado, aunque ahora sus obligaciones ya no se lo permitan: "He renunciado a clubes, instituciones de esta ciudad, por una cuestión de ahora asumir este cargo. Tuve que dejar por ética, pero han sido lindas experiencias. En lo personal, se va a modificar mi forma de trabajar, algunos horarios, pero siempre con la fuerza y la convicción de llevar adelante esta función judicial".

Desde que Provincia emitió el Decreto con su nombramiento hasta la fecha, el servicio de Justicia igualmente se ha brindado a la población crespense, contexto sobre el que el flamante magistrado valoró: "El Juzgado de Crespo ha estado llevado adelante por un equipo excelente de profesionales, de empleados, y Jueces Subrogantes. Quiero también agradecerles a ellos, por todo este tiempo que han puesto su trabajo, para que todas las resoluciones estén en los términos previstos. Todo lo que debió salir, estuvo a tiempo. A partir de mañana miércoles ya estoy en el Juzgado, y como se viene haciendo, vamos a tratar de darles respuesta a todos, sacar los temas urgentes, pero yo sé que están al día en el Juzgado. El equipo ha trabajado muy bien".