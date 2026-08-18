Juró y tomó posesión del cargo Jorge Kriger, nuevo Juez de Paz de Crespo

Asistido por la secretaria general del STJ, Elena Salomón, el vocal Carlomagno tomó juramento a Kriger, quien fue designado como juez de Paz de la ciudad de Crespo mediante el decreto 823/26, firmado el 31 de marzo pasado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.



El magistrado juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo” el cargo para el que fue designado, “cumpliendo y haciendo cumplir las Constituciones de la Nación y de la Provincia”, tras lo cual Carlomagno lo felicitó, le deseó éxitos en su gestión, y destacó la importancia de la presencia del STJ en las diferentes jurisdicciones de la provincia.

Por el STJ participaron la vocal de la Sala Nº 1 en lo Penal, Claudia Mizawak y la vocal de la Sala Nº 2 Civil y Comercial, Gisela Schumacher. La ceremonia se efectuó en el Auditorio Municipal y contó con la presencia, entre otras autoridades, del intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro; magistradas/os y agentes judiciales, autoridades de fuerzas armadas y de seguridad; representantes de iglesias, cultos y entidades civiles; familiares y público en general.