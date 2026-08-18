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Juró y tomó posesión del cargo Jorge Kriger, nuevo Juez de Paz de Crespo

Se trata de de Jorge Alberto Kriger. Fue durante una ceremonia efectuada hoy en el Auditorio Municipal de la ciudad de Crespo. Le tomó juramento el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Germán Carlomagno.
18 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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kriger

Asistido por la secretaria general del STJ, Elena Salomón, el vocal Carlomagno tomó juramento a Kriger, quien fue designado como juez de Paz de la ciudad de Crespo mediante el decreto 823/26, firmado el 31 de marzo pasado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.
 
El magistrado juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo” el cargo para el que fue designado, “cumpliendo y haciendo cumplir las Constituciones de la Nación y de la Provincia”, tras lo cual Carlomagno lo felicitó, le deseó éxitos en su gestión, y destacó la importancia de la presencia del STJ en las diferentes jurisdicciones de la provincia.

Por el STJ participaron la vocal de la Sala Nº 1 en lo Penal, Claudia Mizawak y la vocal de la Sala Nº 2 Civil y Comercial, Gisela Schumacher. La ceremonia se efectuó en el Auditorio Municipal y contó con la presencia, entre otras autoridades, del intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro; magistradas/os y agentes judiciales, autoridades de fuerzas armadas y de seguridad; representantes de iglesias, cultos y entidades civiles; familiares y público en general.

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