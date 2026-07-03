Sus pares dieron sentidas despedidas a Juan Pablo Motta

En la última sesión ingresó formalmente la nota de renuncia del concejal Juan Pablo Motta, en la que sostiene que "la decisión obedece, de manera exclusiva, a razones de índole laboral y a incompatibilidades de tiempo, que hacen imposible compatibilizar mis obligaciones profesionales y laborales con el ejercicio pleno, responsable dedicado del mandato que me fuera conferido por la ciudadanía".



Asimismo, argumenta que "las exigencias crecientes en el ámbito laboral han generado una superposición

de compromisos, que me impide cumplir con la disponibilidad horaria y la dedicación que el cargo requiere, afectando la calidad de la representación que los vecinos de nuestra ciudad merecen. Ante esta situación, y obrando con responsabilidad institucional, he considerado que lo más honesto y correcto es dar un paso al costado para que el bloque y el Cuerpo puedan contar con una representación plena y sin condicionamientos".

En palabras a su ámbito legislativo y la ciudadanía, Motta envió "un profundo agradecimiento a los compañeros y compañeras del Honorable Concejo Deliberante, al personal del Cuerpo y a los vecinos de Crespo, por la confianza depositada. Ha sido un honor representar a nuestra comunidad y trabajar por el bien común de nuestra ciudad", concluyó.

El eco de su apartamiento a la función pública

Tal como presenció Estación Plus Crespo, al margen de la representación de fuerza política, ediles tuvieron cálidas palabras para con el concejal que deja su banca.

En nombre del bloque justicialista Frente Más para Entre Ríos, la presidenta Silvia Ledesma, expresó: "Acompañamos y respetamos plenamente esta decisión adoptada de manera personal y responsable, priorizando la identidad institucional y el compromiso con la representación que los vecinos de Crespo depositaron en él. Durante dos años y medio de gestión, el concejal se desempeñó con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio, sosteniendo una conducta pública caracterizada por la cercanía con las instituciones y los vecinos de nuestra ciudad. Además, cabe destacar especialmente su decisión de destinar la totalidad de sus dietas (sueldo) a instituciones educativas, entidades intermedias, organizaciones sin fines de lucro y a vecinos que atravesaban alguna circunstancia en especial. Asimismo, acompañó permanentemente el trabajo del bloque, aportando al fortalecimiento de la representación política y al cumplimiento de las responsabilidades asumidas ante la comunidad. Por eso, y reconociendo la honestidad y la responsabilidad institucional con la que el concejal Juan Pablo Mota presentó la renuncia, solicitamos que su aprobación", fundamentó.

"Es una pérdida para el Cuerpo y la ciudadanía", apuntó el concejal Beltrán Cepeda, y agregó: "Como Cuerpo, considero que perdemos todos. A mí me tocó compartir con él, presidencia de bloque el año pasado, período de mucho diálogo, hablábamos la mayoría de las cosas; y también me tocó compartir la Comisión de Desarrollo local y Producción, donde tal vez le pudimos sacar mayor provecho a sus saberes. Lamento la pérdida como consejero. En primer lugar como amigo, porque la responsabilidad de él y la responsabilidad mía, nos llevó a alejarnos como amigos, somos personas que prácticamente crecimos juntas. Él en su momento fue Jefe mío, y me ayudó muchísimo, me dio la posibilidad de estudiar mientras estaba en una empresa donde él trabajaba antes. Entonces, como persona es una pérdida enorme. Espero que quien lo sustituya, también tenga esa vocación de diálogo -pese a la discrepancia, por supuesto-. Sólo decirle que se vaya con la frente en alto, que hizo las cosas muy bien".

Juana Gómez también se hizo eco y participó de las expresiones: "Soy la persona que menos lo ha conocido personalmente a Juan Pablo Mota, pero sí me he dado cuenta su sensibilidad social; como lo ha manifestado Silvia, ha donado su sueldo, ha hecho trabajos comunitarios, y me gusta mucho poder rescatar en alguien esa parte de la política. Quiero reconocer eso, vamos a extrañar sus aportes, porque aprendimos mucho de lo que es su ámbito. Nos enseñaba con sus ejemplos y con su vida laboral, pero más que nada, reconocerle la parte solidaria y comunitaria".

En una última intervención, Valeria Torresín apuntó: "Me ha tocado conocerlo desde todos los ámbitos prácticamente, porque como comunicadora también he tenido la posibilidad de tener largas charlas por diferentes cuestiones. También en nuestra niñez hemos tenidos la oportunidad de compartir algún espacio, éramos vecinos cercanos. Y la vida nos ha puesto justamente en estos espacios donde nos ha tocado trabajar en distintas comisiones. Momento de valorar el trabajo que ha realizado, siempre se ha desempeñado muy bien y nos ha dado sus puntos de vista también. De mi parte, desearle lo mejor en esta nueva etapa, y agradecerle su predisposición siempre y en cualquier oportunidad".