Con el desafío de afrontar mejoras edilicias, la Escuela N° 105 prepara su gran Peña Anual

Marisol Vizcarreta -integrante de Comisión Cooperadora-, y Melina Otamenti -docente-, extendieron la invitación a la Peña Anual 2026; en evento que reúne a las familias del presente y pasado de la Escuela N° 105 "Patria Libre", como así también a vecinos y residentes de comunidades vecinas, que acompañan esta propuesta cultural.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Vizcarreta confirmó: "Estaremos esperando a todos, el sábado 5 de septiembre, a partir de las 20:30, en el salón Castillo. El año pasado lo realizamos en otro salón, que para alegría de la organización quedó chico el espacio, por lo que decidimos prepararnos en un lugar un poquito más grande. Apuntamos a una gran convocatoria, porque tenemos una grilla interesante. Trataremos de ser puntuales, como en cada oportunidad, por lo que recomendamos llegar temprano".

"Van a estar participando todos los estudiantes de la escuela, interpretando distintos números artísticos, acompañados generalmente por los profes de Música. Es un momento muy lindo el de los alumnos, porque cada familia espera ver a su chico/a. Se presentará el grupo juvenil de danzas folclóricas de IMEFAA, el conjunto local Runa Kuyay, la paranaense Sofi Drei y la consagrada agrupación diamantina Las Voces de Montiel. En el escenario tendremos la conducción de Oscar Zaragoza, que otro año más nos está acompañando", detalló Marisol Vizcarreta.

La entrada es voluntaria, confirmaron y agregaron: "No establecemos un monto, como para que todas las familias puedan asistir y no haya impedimentos en ese sentido. Siempre quieren ver y acompañar a sus chicos en ese momento, que es importante para ellos. Y para el público en general, valoramos con lo que cada uno pueda contribuir sin un costo fijo".

Otamendi destacó que los docentes y directivas se suman con entusiasmo al trabajo de los papás y mamás. "En la cantina estaremos ofreciendo empanadas, choripanes, papas fritas y variedad de bebidas, como gaseosa, agua saborizada, cerveza, fernet; agua caliente también. Todo a precios muy módicos, como para que puedan disfrutar la noche comiendo algo rico también".

"Todos los eventos que hacemos desde la Comisión Cooperadora y desde el Club de Madres, va destinado a la mejora edilicia, a que los chicos estén en mejores condiciones en las aulas, los patios, en todo el establecimiento", afirmó Vizcarreta.

Melina Otamendi confirmó que "son aproximadamente 460 estudiantes, divididos en dos ciclos; el 1er. Ciclo cursa por la tarde y el 2º Ciclo asiste por la mañana". Acerca del vínculo con las familias, destacó: "Siempre los padres suman propuestas y nos hace sentir muy bien ese acompañamiento".

"Es un lindo grupo, podemos trabajar en conjunto, una linda experiencia", resumió la mamá que integra la Cooperadora.

Finalmente, apuntaron que el sector comercial puede adherir al propósito: "Estamos sumando sponsors. Aquellos negocios o emprendedores que quieran publicidad, pueden contactarse con algún miembro de la comisión. A partir de $30.000 se estará reproduciendo en una gran pantalla, durante la noche".