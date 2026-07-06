Dirigentes califican de "exitoso" el encuentro que tuvo La Libertad Avanza en Crespo

Roque Fleitas, presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, y actual diputado provincial; junto a Andrés Laumann, presidente del partido en el departamento Paraná, y actual diputado nacional; Romina Almeida, senadora nacional; y Débora Todoni, diputada provincial; encabezaron el encuentro que mantuvo la fuerza política en esta ciudad. Fue en la tarde del sábado, en el salón del Centro de Jubilados Nacionales.

Lorena Werner, integrante de la mesa directiva de esta zona, dió su balance a Estación Plus Crespo: "El encuentro que teníamos planeado fue un éxito. Concurrió mucha gente, aproximadamente 165 personas, y contamos con la presencia de diputados nacionales y provinciales. Mantuvimos varias horas de intercambio, oportunidad en la que cada legislador propuso y dio un discurso sobre lo que se viene planeando en Nación y Provincia. Se habló también de esta ciudad, tuvo su momento la juventud de Crespo, y creo que en general la gente se fue muy conforme".

"Estuvo muy concurrido y lindo, porque se conversaron muchos proyectos que están en carpeta para nuestra provincia y el país. Vamos a seguir trabajando en equipo por La Libertad Avanza. Gracias a todos los que concurrieron, y a las autoridades que hicieron posible este encuentro en Crespo", afirmó la referente local y agregó: "La única Libertad Avanza que existe es ésta; el único grupo de Crespo, es el que estuvo y el que se mostró en esa reunión".