Ya tiene fecha la Fiesta Nacional de la Avicultura

Será el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026. El anuncio fue realizado este sábado 4 de julio, durante la realización de la Cena Anual "Día de la Avicultura".

"La Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) es el gran encuentro de Crespo con la región y el país, donde la ciudad muestra todo lo que es y ha logrado, reflejo del trabajo y el espíritu emprendedor que forman parte de nuestra historia e identidad, como una ciudad progresista y laboriosa", definieron las autoridades.

"Esta Fiesta nos llena de orgullo y, como buenos anfitriones, los esperamos para disfrutar de una variada propuesta gastronómica, espectáculos para toda la familia y momentos para compartir", manifestaron los representantes de la organización.

El epicentro de las tres jornadas se concentrará en el predio ferial de la FNA, ubicado en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en cercanías de la Ruta Nacional 12 (ingreso principal a la ciudad de Crespo).

Cena anual "Día de la Avicultura"

La Cena Anual "Día de la Avicultura", realizada anoche, reunió a los distintos componentes del sector para celebrar historia y proyectar futuro. Un encuentro para compartir y fortalecer la comunidad relacionada con el sector. Fue organizada por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura.

En la oportunidad hubo reconocimientos para ex presidentes de la asociación: Arnoldo ‘Chiche’ Fontana, Carlos Folmer, Luis Niderhaus. Además, a Mario Wagner por ser integrante de la primera comisión.

La invocación religiosa estuvo a cargo del sacerdote José María Berme (Parroquia Nuestra Señora del Rosario) y la pastora Silvia Adur (Iglesia de Dios).

Además de las palabras alusivas de Gallinger y Cerutti, durante la noche también se escucharon mensajes de: Guillermo Bernaudo (ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos); Carlos Sinesi (director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas) y Javier Prida (por la Cámara Argentina de Productores Avícolas – CAPIA).