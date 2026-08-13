Crespo: Finalizó la repavimentacion de Acceso Illia

“Cada obra e intervención transformadora que llevamos adelante, en cada sector de nuestra ciudad, tienen el principal propósito de seguir ofreciendo servicios de alta calidad a nuestros vecinos y accesos de jerarquía”, explicó el intendente Marcelo Cerutti.

“Esta planificación del repavimentado de dos tramas viales, que tienen un gran flujo de circulación diaria, como lo son 9 de Julio y el Acceso Illia, la ejecutamos invirtiendo los recursos económicos de la ciudad, administrando con criterio el dinero de los contribuyentes. Destinamos más de 250 millones de pesos en estas obras de alto impacto que nos permiten seguir cuidando la trama vial urbana y contar con accesos de jerarquía en nuestro Crespo lindo y progresista”, comentó el presidente municipal, quien recorrió el lugar junto a integrantes del equipo de gobierno.

Las repavimentaciones de 9 de Julio e Illia, ofrecen de esta forma mayor confortabilidad y seguridad vial a las personas que utilizan estos accesos para ir cada día a cumplir con sus tareas laborales las cuales forman parte del progreso y desarrollo constante de nuestra ciudad.

La inversión fue de más de 250 millones de pesos en la repavimentación de 9 de Julio (entre Misiones y Mendoza) e Illia (entre Saavedra y Las Palmeras).

Dos sectores que cuentan con un constante flujo diario de circulación vehicular, considerando además su conexión directa con las Rutas Nacionales 12 y 131 que circundan a nuestra ciudad.

En su totalidad, las tareas contemplaron: saneamiento profundo con cemento, saneamiento profundo con mezcla asfáltica, fresado, sellado de fisuras, riego de liga, riego de imprimación y concreto asfáltico.