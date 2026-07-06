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Comenzó una semana muy fría en Crespo, con heladas, niebla y alerta amarilla vigente

La ciudad registró una temperatura mínima de 1 °C en las primeras horas de este lunes. El Servicio Meteorológico mantiene un alerta amarillo por bajas temperaturas y anticipa un lento ascenso térmico a partir del martes.
Crespo06 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La semana comenzó con un marcado descenso de las temperaturas en Crespo y gran parte de la región, donde las primeras horas de este lunes estuvieron marcadas por nieblas, heladas y un ambiente muy frío. En la ciudad, la temperatura mínima registrada fue de 1 °C, aunque la sensación térmica resultó aún más baja debido a las condiciones de humedad.

De acuerdo con el pronóstico, durante este lunes persistirá el ambiente fresco, con presencia de bruma durante la mañana y una temperatura máxima que rondará los 16 °C. Hacia la tarde se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas.

Para los próximos días, el frío continuará siendo protagonista. Se prevén mínimas cercanas a los 0 °C en la zona, con nuevas heladas durante las primeras horas de la mañana. No obstante, desde el martes comenzaría un ascenso gradual de las temperaturas, lo que permitirá tardes algo más templadas.

En tanto, se mantiene vigente un alerta amarillo por bajas temperaturas, lo que implica un efecto leve a moderado sobre la salud. Según se informó, estas condiciones pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, entre ellos niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, se recomienda extremar los cuidados, abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Recomendaciones: 

  • Abrigarse con varias capas de ropa.
  • Evitar la exposición prolongada al frío.
  • Calefaccionar los ambientes de manera segura y mantener una adecuada ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Consumir bebidas calientes y mantenerse hidratado. 
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. 
  • Proteger a las mascotas y resguardar cañerías y plantas sensibles a las heladas.

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