Detallaron cómo fue el rescate del conductor atrapado: "Volvió a nacer", dijo el Jefe de Bomberos

Con premura, Bomberos Voluntarios de Crespo llegaron hasta la Ruta 12, donde se había producido una fuerte colisión en la mañana de este martes. El siniestro los movilizó pasados unos 3 kilómetros de la rotonda de la ciudad, en dirección hacia Ramírez.

Pablo Schwindt, Jefe de Cuerpo Activo, explicó a Estación Plus Crespo: "Se nos convocó con el aviso de una persona atrapada dentro de un vehículo, dada una colisión contra un acoplado, que se encontraba estacionado a la vera de la ruta. Se hizo un trabajo con herramientas de expansión y de corte, pudiendo liberar a esta persona, asegurarla -lo que llamamos como técnica 'empaquetarla' y trasladarla al centro asistencial".

"Volvió a nacer. Más que nada por llevar el cinturón de seguridad colocado, que generó la activación de los airbags, todas las medidas de protección que se accionan. También el hecho que haya ido solo, sino la reducción del habitáculo podría haber tenido una consecuencia importante", apuntó.

En cuanto a la escena de labor, indicó que "la parte más comprometida que tenía era el tórax, contra el volante, porque teníamos un desplazamiento del motor hacia atrás. Las lesiones fueron en sus miembros superiores (brazos), con fractura".

En el lugar, Policía Científica realizó las pericias de rigor. No obstante, el bombero mencionó: "Por lo que pudimos hablar con esta persona, se dirigía desde Ramírez hacia Paraná. El acoplado estaba en la otra banquina. Desconocemos las causas del cruce de ruta, eso de determinará en la investigación policial".

Con la satisfacción de la ayuda brindada y la importancia de que el accidentado haya podido recibir pronta atención médica, Schwindt concluyó: "Nos movilizamos en 2 móviles, porque en un primer momento no teníamos precisiones, sobre todo de localización específica. Trabajaron 10 bomberos en el lugar. Tras el rescate, se hizo la seguridad del vehículo, con el corte de batería, y se dejó la escena en condiciones para que trabaje el personal de Criminalística y Accidentología Vial".