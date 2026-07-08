Cuartos de final del Mundial 2026: fecha, horarios y partidos
Mundial 202608 de julio de 2026
Se definieron los equipos que se metieron entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, llevada a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, instancia que comenzará el jueves 9 de julio.
Finalizaron los octavos de final del Mundial 2026 y las selecciones que clasificaron a la próxima ronda ya conocen a sus rivales, además del día y horario en el que jugarán.
Este martes la instancia de octavos de final llegó a su fin con los encuentros de la Selección argentina, que venció 3-2 a Egipto tras una remontada histórica para lograr la clasificación, y la victoria de Suiza frente a Colombia por 4-3 en penales, luego de igualar sin goles en el tiempo regular.
De esta manera, quienes sellaron su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo, llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México son: Argentina, Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza.
Cómo quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial 2026
- Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio, 17:00 (Gillette Stadium)
- España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio, 16:00 (SoFi Stadium)
- Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio, 18:00 (Hard Rock Stadium)
- Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio, 22:00 (Kansas City Stadium)
Resultados de los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá 0-3 Marruecos
- Paraguay 0-1 Francia
- Brasil 1-2 Noruega
- México 2-3 Inglaterra
- Portuga 0-1 España
- Estados Unidos 1-4 Bélgica
- Argentina 3-2 Egipto
- Suiza (4)0-0(3) Colombia
AgenciaNA
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