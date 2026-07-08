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Cuartos de final del Mundial 2026: fecha, horarios y partidos

Se definieron los equipos que se metieron entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, llevada a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, instancia que comenzará el jueves 9 de julio.
Mundial 202608 de julio de 2026


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Finalizaron los octavos de final del Mundial 2026 y las selecciones que clasificaron a la próxima ronda ya conocen a sus rivales, además del día y horario en el que jugarán.

Este martes la instancia de octavos de final llegó a su fin con los encuentros de la Selección argentina, que venció 3-2 a Egipto tras una remontada histórica para lograr la clasificación, y la victoria de Suiza frente a Colombia por 4-3 en penales, luego de igualar sin goles en el tiempo regular.

De esta manera, quienes sellaron su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo, llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México son: Argentina, Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

  • Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio, 17:00 (Gillette Stadium)
  • España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio, 16:00 (SoFi Stadium)
  • Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio, 18:00 (Hard Rock Stadium)
  • Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio, 22:00 (Kansas City Stadium)

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá 0-3 Marruecos
  • Paraguay 0-1 Francia
  • Brasil 1-2 Noruega
  • México 2-3 Inglaterra
  • Portuga 0-1 España
  • Estados Unidos 1-4 Bélgica
  • Argentina 3-2 Egipto
  • Suiza (4)0-0(3) Colombia

AgenciaNA

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