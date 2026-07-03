Argentina enfrenta a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final

La Selección argentina se enfrentará este viernes con Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, y llegó el momento de que empiecen a lucirse las figuras del equipo.

Hasta ahora, el único que se lució fue Lionel Messi. El mejor jugador de la historia del fútbol tuvo una fase de grupos casi perfecta, en la que anotó seis de los ocho goles de la Selección argentina y demostró que, pese a sus 39 años, sigue en un nivel competitivo impresionante.

La defensa fue lo que mejor funcionó, ya que a la Selección le generaron muy pocas situaciones y solo recibió un gol ante Jordania, aunque estaba con un equipo alternativo.

Por otra parte, la mitad de la cancha, donde dicen presente Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, sigue siendo garantía de confianza, aunque ninguno de ellos logró brillar tal como lo hicieron en Qatar 2022. Incluso pasó algo muy poco visto en este proceso, que fue ver a la "Albiceleste" sin el control de la pelota durante varios pasajes de los partidos.

A estos nombres hay que sumar el de Thiago Almada, que si bien es clave en la conexión con el ataque, estuvo lejos del nivel que supo mostrar en presentaciones anteriores.

Sin embargo, el gran problema parece estar en la delantera. Si, Messi es el máximo goleador del Mundial y está en un nivel altísimo, pero un jugador solo no puede ganar un Mundial.

Los otros delanteros, que son Julián Álvarez y Lautaro Martínez, están lejos de brillar en un Mundial donde los "9" (como por ejemplo Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé) no paran de hacer goles.

Martínez pudo sacarse la mufa y convirtió su primer gol en un Mundial ante Jordania, aunque este fue de penal, mientras que en lo que es la finalización de jugadas sigue con sus complicaciones. Álvarez, por su parte, es solo una sombra de lo que fue hace tres años y medio en Qatar.

Del otro lado estará Cabo Verde, una selección que es una de las grandes sorpresas en lo que va de este Mundial.

El combinado del país africano dio el golpe en el Grupo H, donde empató con España, Uruguay y Arabia Saudita para finalizar en el segundo lugar, contra todo pronóstico.

Si bien los africanos se presentan como un rival a respetar, la Selección argentina será la gran candidata y tendrá que aprovechar esta situación para que sus figuras vuelvan a brillar y puedan acompañar a Messi en caso de avanzar a las siguientes instancias en el sueño de la cuarta estrella.

El probable once de la Selección argentina es el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.