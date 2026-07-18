María Becerra cantará el himno argentino en la final del Mundial 2026

La expectativa por la gran final del Mundial entre la Selección Argentina y España ha alcanzado su punto máximo con la noticia de que María Becerra sería la encargada de interpretar el Himno Nacional. La cita tendrá lugar este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde "La nena de Argentina" buscará emocionar a los miles de compatriotas presentes en el estadio y a los millones que seguirán el encuentro por televisión, según confirmó la TV Pública.

El indicio clave que terminó por validar su participación fue un llamativo y repentino cambio en la agenda internacional de la cantante. La artista quilmeña tenía programada una presentación este sábado en el Festival Bigsound en Pontevedra, España, pero la organización del evento comunicó a último momento que la artista adelantó su actuación dos horas y media. Este movimiento estratégico, realizado por "motivos de agenda", le permite liberar tiempo suficiente para viajar hacia los Estados Unidos y llegar a la ceremonia previa al partido.

La elección de la artista también cuenta con el visto bueno implícito del entorno de la Selección, ya que es sabido que Becerra es del agrado de Lionel Messi. En mayo de 2024, el capitán argentino y su esposa Antonela Roccuzzo asistieron a una fiesta Bresh en Miami donde la cantante actuó, protagonizando un encuentro muy cálido que la propia artista relató con entusiasmo en diversas entrevistas. Esta cercanía con los referentes del equipo nacional refuerza su rol como la voz representativa en este momento histórico.

De esta manera, María Becerra toma la posta de Lali Espósito, quien fue la responsable de entonar la canción patria en la inolvidable final de Qatar 2022, recordó Cadena3. Con este anuncio, la artista de Quilmes consolida su proyección internacional al participar en el evento deportivo más importante del planeta, acompañando a la Scaloneta en su búsqueda de un nuevo título frente al conjunto español en tierras norteamericanas.