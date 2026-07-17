Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Camiseta tradicional albiceleste, el short titular blanco y medias al tono. Así saltará a la cancha la selección argentina este domingo 19 de julio desde las 16 (hora de Argentina) para enfrentarse en el MetLife Stadium de New York/New Jersey a España en el partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

Luego de elegir la indumentaria alternativa con el azul como predominante para chocar ante Inglaterra en la semifinal que terminó con un triunfo épico por 2-1, ahora Argentina volverá a la ropa principal para el encuentro.

La FIFA dio a conocer el documento con todas las vestimentas de los equipos. El detalle es que la Albiceleste tendrá los mismos colores que utilizó durante la final contra Francia en el Lusail Stadium el 18 de diciembre de 2022, en el partido que le bordó la tercera estrella al escudo. Emiliano Dibu Martínez también repetirá el tono que portó en aquella definición: estará con remera, short y medias verdes.

Así vestirán Argentina y España en la final del Mundial (FIFA)

Argentina tendrá este mismo formato de colores por quinta vez en los ocho partidos del Mundial. Si bien utilizó la camiseta titular en una sexta oportunidad, hubo una ligera modificación: contra Austria, en la segunda fecha, el equipo lució short y medias oscuros. La indumentaria alternativa tuvo actividad en el 3-1 sobre Jordania que cerró la zona y en el épico 2-1 ante Inglaterra de semifinales.

España saltará al césped del MetLife Stadium con la camiseta roja, con short y medias en tono azul. Unai Simón llevará ropa de color celeste oscuro. El árbitro Slavko Vincic tendrá remera negra con detalles en dorado, publicó Infobae.

Será la séptima final del mundo para la selección argentina, que festejó títulos como local en 1978, pero también en México 1986 y en Qatar 2022. Las otras apariciones fueron con derrota en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.

Los registros muestran que Argentina lució una camiseta celeste y blanca con short y medias oscuras en aquella final de 1930, que significó la primera cita oficial de la Copa del Mundo. En 1978, ya con las marcas desembarcando con fuerza en el mundo deportivo, el combinado de César Luis Menotti saltó al Monumental con la casaca titular celeste y blanca, acompañada por un short negro y medias con un blanco que predominaba ante unas pequeñas tiras celestes.

Argentina en la final de 1978 (Foto EFE/jg/Archivo)

En el Estadio Azteca de México 1986, el plantel de Carlos Salvador Bilardo, liderado por Diego Armando Maradona, apareció para enfrentar a Alemania con casaca celeste y blanca, short oscuro y medias blancas con tres tiras celestes en la parte superior.

El equipo antes de la final. Parados: Sergio Batista, José Luis Cuciuffo, Julio Olarticoechea, Nery Pumpido, José Luis Brown, Oscar Ruggeri y Diego Maradona. Abajo: Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Héctor Enrique y Jorge Valdano

Luego vinieron dos elecciones que no pasaron inadvertidas para aquellos insistentes de respetar ciertas tradiciones. Argentina perdió el título contra Alemania en 1990 y 2014: en ambas ocasiones usó la indumentaria alternativa. En Italia 90, tuvo la remera azul, short blanco y medias también azules. En Brasil 2014, los de Alejandro Sabella saltaron a la cancha vestidos con toda la tonalidad azul de la ropa alternativa de esa edición. En ambos casos el marcador fue con derrota 1-0.

Contra Alemania en 2014, Argentina lució indumentaria suplente (Foto: Reuters/David Gray)

TODAS LAS CAMISETAS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

El debut ante Argelia fue con toda la indumentaria titular (Foto: Michael Steele/AFP) El debut ante Argelia fue con toda la indumentaria titular (Foto: Michael Steele/AFP)

Ante Austria, en el 2-0 del seudo partido del grupo, utilizó short y medias oscuras (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach) Ante Austria, en el 2-0 del seudo partido del grupo, utilizó short y medias oscuras (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Argentina estrenó la indumentaria alternativa ante Jordania en el cierre de la fase de grupos (Foto: Reuters/Tim Heitman) Argentina estrenó la indumentaria alternativa ante Jordania en el cierre de la fase de grupos (Foto: Reuters/Tim Heitman)

En 16avos, ante Cabo Verde, jugó todo de blanco (Foto: Reuters/Sam Navarro) En 16avos, ante Cabo Verde, jugó todo de blanco (Foto: Reuters/Sam Navarro)

Todo de blanco para jugar contra Egipto en octavos de final (Foto: Reuters/Amanda Perobelli) Todo de blanco para jugar contra Egipto en octavos de final (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Ante Suiza, en cuartos de final, salió al campo también con la indumentaria titular (Foto: Reuters/Amanda Perobelli) Ante Suiza, en cuartos de final, salió al campo también con la indumentaria titular (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)