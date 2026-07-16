Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Luego de que la Selección argentina venciera a Inglaterra por 2-1 en la semifinal de la Copa del Mundo y de que jugadores mostraran una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, el gobierno británico pidió a la FIFA que inicie una investigación.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los jugadores de "totalmente inapropiado" y afirmó: "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva".

Desde Downing Street afirmaron que cualquier posible medida contra los jugadores argentinos por desplegar una bancera en apoyo a la reivindicación de su país sobre las islas es "asunto de la FIFA", pero respaldaron la opinión de Kyle, de que el organismo debe investigar el hecho.

"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands sin duda lo son", declaró por su parte la portavoz oficial del primer ministro, Keir Starmer. Asimismo, deseó "mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España".

Agencia NA