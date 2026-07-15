Argentina está otra vez en la final del Mundial: Crespo volvió a desbordarse de festejos albicelestes

Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, cientos de vecinos salieron de sus hogares con banderas, camisetas y bombos para celebrar una nueva hazaña del seleccionado argentino. La calle principal de la ciudad volvió a convertirse en el escenario de una multitudinaria caravana de vehículos y peatones que, entre bocinazos, cánticos y banderas celestes y blancas, festejaron el histórico triunfo.

La Plaza Sarmiento fue, una vez más, el gran punto de encuentro de los crespenses. Allí se reunieron familias, jóvenes y niños para compartir la alegría por el pase a la final, en un clima de emoción y entusiasmo.

La clasificación llega luego de un encuentro vibrante y de alta tensión frente al seleccionado inglés, que mantuvo en vilo a millones de argentinos hasta el pitazo final. Con esta victoria, Argentina tendrá la oportunidad de disputar una nueva final mundialista y buscar una nueva estrella para su rica historia futbolística.

Como ocurrió tras los anteriores triunfos de la "Scaloneta" en esta Copa del Mundo, Crespo volvió a teñirse de celeste y blanco, reflejando el fervor popular por una Selección que ilusiona a todo un país y que ya se encuentra a un solo paso de la gloria máxima.