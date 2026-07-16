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Cinco detenidos por el homicidio en Diamante

Después de confirmarse que el hecho fue ajeno a los festejos mundialistas, hubo allanamientos y secuestros. Cómo avanzó la investigación.
Policiales/Judiciales16 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La División Investigaciones con directivas del Ministerio Público Fiscal de Diamante, se abocaron a resolver el homicidio de un joven, ocurrido en calles Belgrano y Dr. Materi de esa ciudad, en la noche del miércoles. "Sería un hecho ajeno a los festejos que se desarrollaban en otro sitio de la ciudad, por el triunfo de la Selección", aclararon desde la Jefatura.  

Los investigadores reunieron rápidamente diversos informes, que fueron sustento para requerir al Juzgado de Garantías diferentes medidas procesales, como allanamientos y requisas de cuatro viviendas, ubicadas en diferentes barrios.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que "se hallaron importantes elementos que fueron secuestrados en relación a la causa investigada, como ser prendas de vestir, armas blancas y de fuego con cartuchería, aparatos de telefonía celular, un automóvil y un utilitario, entre otros objetos". 

"Hubo un avance significativo en la respuesta investigativa", afirmaron. De hecho, la Fiscalía ordenó la inmediata detención de cinco hombres, todos mayores de edad, vecinos de Diamante, quienes fueron trasladados hacia la Alcaidía Policial y supeditados al proceso penal, que se encuentra en desarrollo.

Jefatura Dptal. DiamanteInvestigan un asesinato en Diamante

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