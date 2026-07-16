Racedo celebra la fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen con un triduo y una misa central

Capilla Racedo Nuestra Señora del Carmen

La comunidad de Racedo se encuentra ultimando los preparativos para la celebración de la festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la localidad. Con motivo de esta fecha, Estación Plus Crespo dialogó con el sacerdote Rubén Schmidt, párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, quien brindó detalles del programa previsto para los próximos días.

El sacerdote explicó que la fiesta litúrgica de la Virgen del Carmen se celebra este 16 de julio, aunque las actividades centrales fueron trasladadas al domingo para facilitar la participación de los fieles.

"Este fin de semana estaremos celebrando la fiesta patronal en la capilla de Racedo. Hoy justamente, 16 de julio, es la fiesta de la Virgen del Carmen, bajo cuya advocación está la capilla. La trasladamos al domingo por razones obvias, para que sea un día no laborable y por la disponibilidad de la gente", manifestó Schmidt en declaraciones a Estación Plus Crespo.

Triduo preparatorio

Como preparación espiritual para la fiesta patronal, desde este jueves 16 y hasta el sábado 18 de julio se desarrollará un triduo en la capilla.

Cada jornada comenzará a las 16:30 con el rezo del Santo Rosario y continuará a las 17:00 con la celebración de la Santa Misa.

Celebración central el domingo

La programación culminará el domingo 19 de julio, cuando a las 10:00 se celebrará la Santa Misa patronal, tras la cual continuará la tradicional procesión en honor a la Virgen del Carmen.

En esta oportunidad, no se realizará el habitual almuerzo comunitario. "El tradicional almuerzo en honor a la Virgen no lo haremos por el tema de la final del Mundial, que nos complica para conseguir colaboradores para trabajar", explicó el párroco.

Camino al centenario

Schmidt destacó además que la celebración de este año tiene un valor histórico especial, ya que la comunidad conmemora los 99 años de la construcción de la capilla de Racedo.

"Este año también es especial porque estamos celebrando los 99 años de la construcción de la capilla, ya que el año que viene celebraremos el centenario. Será una fecha especial para comenzar un año de preparación hacia esa importante celebración", expresó el sacerdote durante la entrevista concedida a Estación Plus Crespo.

De esta manera, la comunidad de Racedo vivirá una nueva fiesta patronal combinando la preparación espiritual, la celebración litúrgica y el inicio del camino hacia un acontecimiento histórico: los cien años de la capilla.