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Operativo especial de seguridad en Crespo para la final: habrá cortes de tránsito en el centro

Con un operativo conjunto entre la Policía de Crespo y Tránsito Municipal, este domingo habrá cortes preventivos en el centro de la ciudad, para ordenar la circulación y garantizar festejos seguros en caso de un triunfo de la Selección Argentina en la final del Mundial.
17 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La Policía de Crespo, en conjunto con el área de Tránsito Municipal, desplegará un operativo especial de seguridad este domingo 19 de julio con motivo de la final que disputará la Selección Argentina. El objetivo es ordenar la circulación vehicular y facilitar que los vecinos puedan concentrarse de manera segura en el centro de la ciudad.

En declaraciones formuladas a Estación Plus Crespo, el subcomisario Gonzalo Salva explicó que el operativo ya fue diagramado y que incluirá cortes preventivos en distintos puntos estratégicos del radio céntrico.

"Está diagramado un operativo en conjunto con personal de Tránsito Municipal. Consta de cortes en puntos estratégicos en las arterias de San Martín y Moreno, San Martín y Sarmiento, Belgrano y 25 de Mayo, y Belgrano y Otto Sagemüller", indicó.

El funcionario explicó que "la finalidad de estas restricciones es evitar la congestión vehicular en el sector donde habitualmente se concentran los festejos".

"La idea es que la gente llegue con tranquilidad, en forma peatonal, y se reúna en el centro de la ciudad, como lo viene haciendo, y no que se trate de llegar en vehículo hasta ese punto y se arme un embotellamiento. Luego se produce un caos y se pueden originar accidentes de tránsito", sostuvo en diálogo con Estación Plus Crespo.

Salva agregó que tanto efectivos policiales como inspectores municipales estarán presentes en los sectores afectados, para coordinar la circulación y garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Los cortes previstos

El operativo contempla interrupciones del tránsito en las siguientes intersecciones:

  • San Martín y Moreno.
  • San Martín y Sarmiento.
  • Belgrano y 25 de Mayo.
  • Belgrano y Otto Sagemüller.

El llamado a festejar con responsabilidad

De cara a una posible celebración, el subcomisario pidió a la comunidad mantener una actitud responsable y priorizar la seguridad. "Ojalá sea un triunfo de nuestra Selección. Los invitamos a salir a festejar en familia y con tranquilidad", expresó.

Asimismo, recordó que quienes decidan movilizarse en vehículos deberán extremar las precauciones y evitar conducir bajo los efectos del alcohol. "Entiendo la alegría, pero tenemos que ser responsables. Si una persona ingiere alcohol previo al partido, después salir en auto no es lo recomendable. Queremos evitar accidentes y que la gente llegue tranquila al punto de encuentro", remarcó.

Finalmente, Salva destacó el comportamiento registrado durante las anteriores celebraciones por los triunfos de la Selección Argentina y manifestó su deseo de que la final vuelva a desarrollarse en un clima de convivencia.

"Estas últimas fases se han desarrollado con normalidad. Siempre puede haber algún roce propio de la algarabía y los tumultos, pero en términos generales, gracias a Dios, todo se ha desarrollado de la mejor manera. Los invitamos nuevamente a seguir realizando los festejos en forma tranquila, como lo han venido haciendo", concluyó.

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