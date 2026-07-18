Scaloni define el equipo titular en la última práctica antes de la final

La Selección argentina realiza este sábado al mediodía su último entrenamiento previo a la final del Mundial 2026 contra España.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni entrenará a las 12:30 (hora argentina) en el Red Bulls Performance Center de Nueva Jersey. Allí el DT terminará de delinear la formación titular que buscará el título.

El entrenador pensaría en realizar dos cambios respecto al triunfo contra Inglaterra: Gonzalo Montiel y Nahuel Molina disputan el lateral derecho, mientras que Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González disputan un lugar en la mitad de la cancha.

El encuentro decisivo se disputará este domingo a las 16 (hora argentina) en el estadio MetLife. La expectativa es total para ver si la Albiceleste logra coronar otro ciclo histórico.

En la previa, el cuerpo técnico estuvo ante la prensa en los eventos oficiales de la FIFA. Scaloni afirmó que el grupo prioriza el disfrute del juego por encima de las presiones lógicas de una final.

Desde el bando rival, las declaraciones sumaron respeto mutuo. El DT de España, Luis de la Fuente, desestimó cualquier acusación sobre un presunto juego sucio del conjunto sudamericano. El estratega europeo destacó el nivel del rival y remarcó la paridad del choque, consignó Cadena3.

La fiebre mundialista se siente con fuerza en las calles de Nueva York. Miles de fanáticos argentinos -y de todo el mundo- se concentraron en las zonas aledañas para apoyar al equipo en las últimas horas de preparación.

Las miradas del fútbol internacional están puestas en este cierre del mundial. Tras la última sesión de movimientos tácticos a puertas cerradas, la delegación quedará concentrada a la espera del pitazo inicial del domingo.