De Crespo a Misuri: Benjamín Gottig jugará en el fútbol universitario de Estados Unidos

El futbolista crespense Benjamín Gottig se prepara para dar un salto trascendental en su carrera deportiva y académica. El delantero armará las valijas para incorporarse al fútbol universitario de los Estados Unidos, luego de haber obtenido una beca que le permitirá sumarse al equipo de la Central Methodist University (CMU), ubicada en el estado de Misuri.

Gottig dio sus primeros pasos futbolísticos en la cantera de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo, club donde se formó y comenzó a mostrar sus condiciones. Su proyección lo llevó más tarde a formar parte de las divisiones inferiores de Central Córdoba de Santiago del Estero, donde recientemente sumó un valioso rodaje competitivo en el torneo de la cuarta división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Esta nueva experiencia en el exterior representa una oportunidad única para el atacante entrerriano, quien no solo se integrará a una liga universitaria altamente competitiva y con gran infraestructura, sino que también continuará con sus estudios superiores en Norteamérica.

De acuerdo al cronograma previsto, Gottig viajará a Estados Unidos en los últimos días de julio para unirse a la pretemporada de su nuevo equipo, con el que permanecerá inicialmente en esta primera etapa hasta diciembre.