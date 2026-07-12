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Unión se consagró campeón en Sub 17 y volvió a festejar en Paraná Campaña

Con una nueva muestra de solidez, Unión de Crespo se consagró campeón del torneo de la categoría Sub 17 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, al derrotar este domingo por 1 a 0 a Litoral de María Grande en el partido de vuelta de la final.
Deportes12 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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union campeon sub 17 2026

El encuentro se disputó en el estadio Mundialista 25 de Agosto, donde el conjunto "Cervecero" selló la serie con un triunfo gracias al gol de Bruno González, quien marcó a los 12 minutos del segundo tiempo.

El equipo crespense había llegado con ventaja tras imponerse 1 a 0 en el encuentro de ida disputado en María Grande, por lo que el resultado global fue de 2 a 0, suficiente para quedarse con el título y desatar el festejo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas.

De esta manera, Unión cerró una destacada campaña en la competencia juvenil, ratificando el trabajo que viene desarrollando en sus divisiones formativas y sumando un nuevo campeonato a sus vitrinas.

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