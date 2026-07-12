Unión se consagró campeón en Sub 17 y volvió a festejar en Paraná Campaña

El encuentro se disputó en el estadio Mundialista 25 de Agosto, donde el conjunto "Cervecero" selló la serie con un triunfo gracias al gol de Bruno González, quien marcó a los 12 minutos del segundo tiempo.

El equipo crespense había llegado con ventaja tras imponerse 1 a 0 en el encuentro de ida disputado en María Grande, por lo que el resultado global fue de 2 a 0, suficiente para quedarse con el título y desatar el festejo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas.

De esta manera, Unión cerró una destacada campaña en la competencia juvenil, ratificando el trabajo que viene desarrollando en sus divisiones formativas y sumando un nuevo campeonato a sus vitrinas.