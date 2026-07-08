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Las chicas de Unión hacen historia: vencieron a Estudiantes y se consagraron bicampeonas de la Liga Paranaense de Básquet. VIDEO

El conjunto dirigido por Marco Percara derrotó con autoridad a Estudiantes por 79 a 46 en el tercer y decisivo encuentro de la serie final del Torneo Apertura. El Cervecero conquistó su segundo título oficial consecutivo.
Deportes08 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Unión de Crespo volvió a escribir una página dorada en su historia deportiva. En la noche de este miércoles 8 de julio, el equipo femenino se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Paranaense de Básquet al derrotar con contundencia a Estudiantes por 79 a 46, en el tercer y decisivo partido de la serie final disputado en el mini estadio del club crespense.

El conjunto dirigido por Marco Percara ofreció una actuación sobresaliente y no dejó dudas sobre su superioridad. Desde el salto inicial impuso condiciones en todos los aspectos del juego: dominó físicamente, mostró solidez defensiva, fue efectivo en ataque y desplegó un funcionamiento colectivo de alto nivel que le permitió controlar el encuentro de principio a fin.

La victoria significó el cierre perfecto de una serie que comenzó cuesta arriba para el Cervecero. En el primer compromiso, disputado el jueves 2 de julio en Crespo, Estudiantes se había llevado el triunfo por 60 a 56, obligando a Unión a ganar los dos encuentros restantes para quedarse con el campeonato.

La reacción llegó en el segundo partido, jugado en la capital provincial, donde las crespenses igualaron la serie con un sólido triunfo por 63 a 43. Con la definición nuevamente en casa, Unión ratificó su gran momento y firmó una actuación impecable para sellar el 79-46 definitivo y desatar el festejo junto a su público.

Union campeon femenino 2026_07

Con esta consagración, el equipo femenino de Unión obtiene el segundo título oficial de su historia y, además, logra el bicampeonato de la Liga Paranaense, consolidándose como una de las grandes referencias del básquet femenino de la región.

El festejo fue el merecido premio para un plantel que demostró carácter para sobreponerse a la derrota inicial y que coronó la serie con dos actuaciones de gran nivel, reafirmando el crecimiento sostenido del básquet femenino del Club Atlético Unión de Crespo.

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