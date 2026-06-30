La APB suspendió la primera final entre Recreativo y Olimpia tras los incidentes del fin de semana

La violencia en el básquet obligó a la Asociación Paranaense de Básquet (APB) a suspender el primer partido de la final de Primera A entre Recreativo y Olimpia, que estaba programado para disputarse este martes. La decisión fue comunicada oficialmente luego de los graves incidentes registrados el pasado domingo durante un encuentro correspondiente a la categoría Liga Próximo U21.

Según informó la entidad, el Tribunal de Penas dispuso una serie de medidas provisorias mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Entre las resoluciones adoptadas figura la suspensión preventiva de dos jugadores y un dirigente pertenecientes a una de las instituciones involucradas. Mientras no exista una resolución definitiva, esas personas no podrán participar ni asistir a partidos organizados por la APB.

Medidas preventivas y continuidad de la investigación

Además de las sanciones provisorias, el Tribunal solicitó la ampliación de los informes arbitrales y requirió información complementaria a los clubes involucrados para avanzar en la identificación de quienes habrían participado en los hechos de violencia.

En ese contexto, la APB resolvió postergar el primer juego de la serie final de Primera A como una medida preventiva destinada a preservar el normal desarrollo de la competencia y garantizar las condiciones necesarias para todos los protagonistas.

La suspensión también permitirá concretar durante la jornada reuniones entre las autoridades de la Asociación, representantes de los clubes y el cuerpo arbitral, con el objetivo de evaluar la situación y definir los pasos a seguir para la continuidad del certamen.

Custodia policial y repudio a la violencia

Respecto del segundo encuentro de la final de la Liga Próximo, previsto para este miércoles en la cancha de Estudiantes, el Tribunal de Penas dispuso la presencia de custodia policial para garantizar la seguridad de jugadores, dirigentes, árbitros y público.

Durante este martes continuarán los encuentros entre la APB, los clubes y los árbitros para analizar el escenario generado tras los incidentes y trabajar en el restablecimiento de la normalidad institucional y deportiva.

En el comunicado, la Asociación Paranaense de Básquet expresó su respaldo a las decisiones adoptadas por el Tribunal de Penas y ratificó "su más enérgico repudio a cualquier hecho de violencia dentro o fuera de una cancha". Además, sostuvo que el básquet "debe desarrollarse en un ámbito de respeto, convivencia y responsabilidad", por lo que advirtió que no serán toleradas conductas que atenten contra esos valores.

Elonce