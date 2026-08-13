Atletismo: luego de ser campeona argentina, Betsabé Páez será parte de los próximos Juegos Odesur

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) confirmó que la oriunda de Crespo será la representante femenina en salto en alto, especialidad en la que recientemente se consagró campeona nacional por sexta vez en su carrera.

La atleta que obtuvo un diploma en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, protagonizó un retorno triunfal a la alta competencia luego de una serie de lesiones y operaciones, además de distintas complicaciones físicas que la alejaron de los primeros planos.

Páez fue una de las figuras del 106º Campeonato Nacional de Mayores en Rosario con una marca de 1,80 metros. Apenas una semana antes había alcanzado su mejor registro en la misma pista con 1,86 metros y eso le bastó para ponerse en la cima del ranking argentino de la especialidad.

El primer título de la entrerriana fue en 2009 y con apenas 16 años. Luego repitió su conquista nacional en 2010, 2014, 2018 y 2019. Ahora ya suma seis títulos en la especialidad, donde la máxima campeona –con 7- es Solange Witteveen, dueña del récord sudamericano (1,96m) y de la plusmarca en campeonatos nacionales (1,90m).

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