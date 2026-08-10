Betsabé Páez volvió a ser campeona nacional y conquistó el oro en salto en alto

El resultado oficial de la competencia la ubicó en el primer puesto, por delante de Lola Martina Verdini, que alcanzó 1,67 m.

El título adquiere un significado especial por el camino recorrido por la atleta entrerriana. Páez había atravesado una prolongada ausencia de las competencias debido a lesiones y operaciones, pero durante 2026 decidió regresar progresivamente a la actividad.

Su retorno ya había entregado señales muy alentadoras. En junio, en Venado Tuerto, había registrado 1,74 metros, mientras que semanas después, nuevamente en Rosario, protagonizó una notable actuación al alcanzar los 1,86 metros, marca que significó su mejor registro de carrera hasta ese momento

Ahora, en el escenario del 106º Campeonato Nacional, Páez volvió a demostrar su vigencia y se quedó con el título argentino al superar los 1,80 metros. Con esta consagración, alcanzó su sexto campeonato nacional en salto en alto.

Una campeona desde los 16 años

La historia de Páez con los Campeonatos Nacionales comenzó muy temprano. En 2009, con apenas 16 años, consiguió su primer título nacional. Al año siguiente volvió a consagrarse, y posteriormente sumó los campeonatos de 2014, 2018, 2019 y 2026.

El nuevo título confirma el regreso competitivo de una de las principales referentes argentinas del salto en alto y representa, además, un nuevo capítulo para el atletismo de Crespo, con una deportista que volvió a competir al máximo nivel después de un extenso período marcado por las lesiones.

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) destacó su actuación y señaló que Páez retomó el protagonismo en una especialidad en la que ya había sido campeona nacional en cinco oportunidades.

Fuente: Confederación Argentina de Atletismo y resultados oficiales del 106º Campeonato Nacional.