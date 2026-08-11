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Paraná Campaña: inicio del torneo para Sub 20 y Sub 17

Durante el último domingo 9, se desarrolló el primer episodio de las categorías teloneras a la primera división. 
Deportes11 de agosto de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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sub 17 adyc_2026_8
Categoría Sub 17 de ADYC

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña dio inicio al torneo clausura 2026 con las categorías Sub 20 y Sub 17 durante el último domingo 9. 

Resultados Sub 20

Zona Sur
Sarmiento 2-1 Unión de Viale
Arsenal 0-1 Unión de Crespo
Dep. Tabossi 2-1 Cultural

Zona Centro
Juv. Sarmiento 1-3 Litoral
Asoc. Diego Maradona 0-0 Cañadita
Seguí FBC 0-1 Atl. Hasenkamp

Zona Norte
Independiente FBC 1-0 Juv. Unida
Dep. Tuyango 1-0 Atl. Hernandarias
Unión FC 1-0 Unión Agrarios

Posiciones Sub 20

Zona Sur
Sarmiento 3
Dep. Tabossi 3
Unión 3
Arsenal 0
Cultural 0
Unión de Viale 0
Viale FBC 0

Zona Centro
Litoral 3
Atl. Hasenkamp 3
Asoc. Diego Maradona 1
Cañadita 1
Seguí FBC 0
Juv. Sarmiento 0
Atl. María Grande 0

Zona Norte
Dep. Tuyango 3
Independiente FBC 3
Unión FC 3
Atl. Hernandarias 0
Juv. Unida 0
Unión Agrarios 0
Dep. Bovril 0

Resultados Sub 17

Zona Sur
Sarmiento 9-0 Unión de Viale
Arsenal 1-1 Unión de Crespo
Dep. Tabossi 0-1 Cultural

Zona Centro
Juv. Sarmiento 0-4 Litoral
Asoc. Diego Maradona 1-1 Cañadita
Seguí FBC 0-7 Atl. Hasenkamp

Zona Norte
Unión FC 0-2 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 2-0 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 2-1 Juv. Unida

Posiciones Sub 17

Zona Sur
Sarmiento 3
Cultural 3
Arsenal 1
Unión 1
Dep. Tabossi 0
Unión de Viale 0
Viale FBC

Zona Centro
Atl. Hasenkamp 3
Litoral 3
Asoc. Diego Maradona 1
Cañadita 1
Juv. Sarmiento 0
Seguí FBC 0
Atl. María Grande 0

Zona Norte
Dep. Tuyango 3
Unión Agrarios 3
Independiente FBC 3
Juv. Unida 0
Atl. Hernandarias 0
Unión FC 0
Dep. Bovril 0

Próxima fecha (2°)

Zona Sur
Unión - Cultural
Viale FBC - Dep. Tabossi
Arsenal - Sarmiento

Zona Centro
Cañadita - Seguí FBC
Atl. Hasenkamp - Atl. María Grande
Litoral - Asoc. Diego Maradona

Zona Norte
Atl. Hernandarias - Dep. Bovril
Juv. Unida - Unión FC
Unión Agrarios - Dep. Tuyango

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