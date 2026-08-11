Paraná Campaña: inicio del torneo para Sub 20 y Sub 17
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña dio inicio al torneo clausura 2026 con las categorías Sub 20 y Sub 17 durante el último domingo 9.
Resultados Sub 20
Zona Sur
Sarmiento 2-1 Unión de Viale
Arsenal 0-1 Unión de Crespo
Dep. Tabossi 2-1 Cultural
Zona Centro
Juv. Sarmiento 1-3 Litoral
Asoc. Diego Maradona 0-0 Cañadita
Seguí FBC 0-1 Atl. Hasenkamp
Zona Norte
Independiente FBC 1-0 Juv. Unida
Dep. Tuyango 1-0 Atl. Hernandarias
Unión FC 1-0 Unión Agrarios
Posiciones Sub 20
Zona Sur
Sarmiento 3
Dep. Tabossi 3
Unión 3
Arsenal 0
Cultural 0
Unión de Viale 0
Viale FBC 0
Zona Centro
Litoral 3
Atl. Hasenkamp 3
Asoc. Diego Maradona 1
Cañadita 1
Seguí FBC 0
Juv. Sarmiento 0
Atl. María Grande 0
Zona Norte
Dep. Tuyango 3
Independiente FBC 3
Unión FC 3
Atl. Hernandarias 0
Juv. Unida 0
Unión Agrarios 0
Dep. Bovril 0
Resultados Sub 17
Zona Sur
Sarmiento 9-0 Unión de Viale
Arsenal 1-1 Unión de Crespo
Dep. Tabossi 0-1 Cultural
Zona Centro
Juv. Sarmiento 0-4 Litoral
Asoc. Diego Maradona 1-1 Cañadita
Seguí FBC 0-7 Atl. Hasenkamp
Zona Norte
Unión FC 0-2 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 2-0 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 2-1 Juv. Unida
Posiciones Sub 17
Zona Sur
Sarmiento 3
Cultural 3
Arsenal 1
Unión 1
Dep. Tabossi 0
Unión de Viale 0
Viale FBC
Zona Centro
Atl. Hasenkamp 3
Litoral 3
Asoc. Diego Maradona 1
Cañadita 1
Juv. Sarmiento 0
Seguí FBC 0
Atl. María Grande 0
Zona Norte
Dep. Tuyango 3
Unión Agrarios 3
Independiente FBC 3
Juv. Unida 0
Atl. Hernandarias 0
Unión FC 0
Dep. Bovril 0
Próxima fecha (2°)
Zona Sur
Unión - Cultural
Viale FBC - Dep. Tabossi
Arsenal - Sarmiento
Zona Centro
Cañadita - Seguí FBC
Atl. Hasenkamp - Atl. María Grande
Litoral - Asoc. Diego Maradona
Zona Norte
Atl. Hernandarias - Dep. Bovril
Juv. Unida - Unión FC
Unión Agrarios - Dep. Tuyango