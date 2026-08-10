Municipio intimó a ciudadanos a pagar la reparación de daños a bienes públicos

Por diversas circunstancias, elementos que hacen a la urbanización pública de la ciudad, se han visto afectados en su integridad o funcionalidad. El municipio ha reparado o reemplazado esos daños, producidos en abril y julio de 2026. Sin embargo, se consideró propicio efectuar la intimación de pago a los vecinos que han protagonizado las correspondientes situaciones. En total, suman $521.854,08.

Uno de los hechos ocurrió el 7 de abril, cuando un automóvil Ford Fiesta colisionó dos bolardos ubicados en el acceso principal a esta ciudad, confirmó Estación Plus Crespo. La Dirección de Servicios Públicos calculó la reparación en $146.285,99, suma que se le reclama a la embistente -radicada en Crespo-, desde la Coordinación de Asuntos Jurídicos municipal.

El otro episodio acaeció el 9 de julio, cuando una Ford EcoSport, conducida por una ciudadana de Sauce Pinto, colisionó tres bolardos ubicados en el Acceso Pte. Raúl Alfonsín. La reparación se estimó en $229.282,10, pudo saber Estación Plus Crespo. Dicho importe le fue intimado en concepto de reparación y acondicionamiento de los daños causados.

El tercer reclamo refiere a una circunstancia del feriado de julio, cuando un Volkswagen Gol Country, conducido por un ciudadano de Crespo, colisionó bolardos ubicados en la Semipeatonal 25 de Mayo. La reparación se estimó en $146.285,99, pudo saber Estación Plus Crespo. La intimación responde también a reparación y acondicionamiento de los daños.

Los siniestros viales refieren todos a episodios sin personas lesionadas. Al margen de los daños materiales que revistieron los vehículos particulares, la asesoría letrada municipal activó los mecanismos para lograr el recupero de las erogaciones causadas.