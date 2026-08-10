Proyecto nacional para regular criaderos de mascotas: una veterinaria de Crespo planteó reparos y defendió la adopción

El proyecto de ley pertenece a la diputada nacional Karen Reichardt, propone crear un régimen de habilitación, registro y fiscalización de criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía y reabrió un debate que divide desde hace años a organizaciones proteccionistas y criadores.

Estación Plus Crespo consultó a la veterinaria Natalia Reyes, quien planteó una mirada crítica sobre la reproducción comercial de animales de raza y destacó los resultados de las políticas de castración y adopción implementadas en la ciudad.

Reyes aclaró inicialmente que la iniciativa todavía se encuentra en una etapa preliminar y que se conoce poca información concreta sobre su contenido. “Es un anteproyecto y todavía no hay nada seguro”, señaló.

No obstante, consideró que el debate debería ir más allá de establecer normas para los criaderos. En su opinión, el objetivo a largo plazo debería ser reducir la reproducción de animales de raza debido a los problemas de salud asociados a determinadas modificaciones genéticas.

“Tenemos que empezar a entender que lo ideal sería que no existan los criaderos”, sostuvo la veterinaria, al explicar que la selección genética realizada durante generaciones para obtener determinadas características físicas también puede provocar enfermedades propias de cada raza.

Según Reyes, la búsqueda de determinadas características físicas en los animales puede terminar teniendo consecuencias sobre su bienestar. Por eso, insistió en la necesidad de fortalecer la concientización y promover la adopción por encima de la compra de animales de raza.

“Regular los criaderos no va a solucionar todos los problemas”

La veterinaria consideró positivo que exista una regulación para los criaderos, aunque advirtió que una normativa por sí sola no resolverá la problemática.

“Me parece genial que se regulen. Ahora, entendamos que para el criadero el animal va a ser un producto”, manifestó.

Consultada sobre si todos los criaderos implican situaciones de abuso animal, Reyes sostuvo que la reproducción indiscriminada constituye, en sí misma, una forma de abuso.

En ese sentido, consideró que una eventual legislación debería contemplar límites a la reproducción y garantizar períodos adecuados de crecimiento y recuperación de los animales.

“Podremos ayudar tratando de que la ley implique que la perra no tenga más de una o dos pariciones, que se respete el tiempo de crecimiento”, explicó.

La profesional reconoció que su postura es fuertemente favorable a la adopción y que su experiencia laboral también influye en su mirada. Relató que ha recibido animales provenientes de criaderos que, una vez que dejaron de ser utilizados para reproducción, fueron encontrados en condiciones de enfermedad, abandono y con lesiones.

Aclaró, sin embargo, que esas experiencias no permiten generalizar sobre todos los criaderos.

Menos perros de raza y más adopciones

Reyes también destacó que, en los últimos años, se produjo un cambio cultural en relación con la tenencia de animales.

Según explicó a Estación Plus Crespo, la cantidad de criaderos y la demanda de perros de raza disminuyeron considerablemente, mientras que la adopción ganó espacio.

“Antes se lo veía al perro de raza más como un tema de estatus social. Hoy, todo lo contrario”, afirmó.

También atribuyó parte de este cambio a la influencia de personas públicas y referentes que adoptan animales y visibilizan esta problemática.

No obstante, señaló que todavía existe un camino por recorrer y puso especial atención sobre determinadas razas que, debido a sus características físicas, presentan mayores dificultades para llevar una vida saludable.

Mencionó particularmente al bulldog francés y al pug, razas que, desde su perspectiva, deberían dejar de ser reproducidas progresivamente debido al sufrimiento y a las dificultades de salud que pueden presentar.

Crespo, un ejemplo en castración y adopción

Durante la entrevista, Reyes también valoró la situación de Crespo respecto de la cantidad de animales abandonados.

La veterinaria destacó que actualmente el refugio local no tiene animales, situación que consideró un resultado muy importante de las políticas aplicadas en la ciudad.

“Un animal no se merece vivir en un refugio”, afirmó.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado y el nivel de conciencia alcanzado por la comunidad respecto de la castración.

Según Reyes, la utilización del móvil de castración y las campañas de concientización permitieron reducir significativamente la reproducción indiscriminada y, consecuentemente, la cantidad de animales que necesitan ser dados en adopción.

“Crespo siempre es ejemplo, un ejemplo muy importante de cómo llevar políticas de Estado y de salud pública para que esto se pueda hacer de la mejor manera”, expresó.

Si bien reconoció a Estación Plus Crespo que todavía existen animales que necesitan ayuda y que las protectoras continúan teniendo una tarea fundamental, consideró que la situación general de la ciudad mejoró notablemente.

Accidentes y enfermedades, entre las consultas veterinarias más frecuentes

Finalmente, Reyes repasó cuáles son actualmente las principales problemáticas que atiende en su actividad profesional.

En el caso de los gatos, señaló que son frecuentes los accidentes en la vía pública. Explicó que, al tener mayor libertad para desplazarse sin supervisión, suelen llegar a las consultas luego de haber sido atropellados o mordidos por otros perros.

También mencionó el incremento de enfermedades virales contagiosas entre los felinos.

En los perros, en tanto, las enfermedades respiratorias aparecen entre las consultas más frecuentes durante esta época del año. A esto se suman los controles de pacientes cardíacos y animales de edad avanzada.

La veterinaria relacionó esta situación con el aumento de la expectativa de vida de los animales domésticos.

“Los pacientes están mejor cuidados, viven más, entonces empezamos a ver patologías de perros muy viejitos”, explicó.

Al mismo tiempo, destacó que actualmente son menos frecuentes los casos que llegan a la consulta en estado crítico, algo que atribuyó a una mayor conciencia de los propietarios sobre los cuidados y controles veterinarios.

“Estoy muy contenta de cómo ha cambiado la conciencia sobre cómo cuidar a los animales”, concluyó.