Paraná Campaña: segunda fecha para los mayores. Inicio del torneo clausura para los gurises y primera división femenina.

Academia Crack (archivo)

La Liga de Fútbol de Paraná tendrá acción durante este fin de semana en todas sus categorías. Este sábado 15, se disputará la primera fecha del torneo clausura para las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 y primera femenina. Mientras que el domingo 16, se disputará la segunda fecha para Sub 17, Sub 20 y primera división.

Programación

Sub 11, Sub 13 y Sub 15

Zona 1

Sarmiento Blanco - Dep. Tabossi

Sarmiento Rojo - Cultural Celeste

Libre: Unión Verde

Zona 2

Arsenal - Cañadita

Unión Blanco - Viale FBC

Seguí FBC - Cultural Blanco

Zona 3

Litoral - Dep. Tuyango

Atl. Hernandarias - Atl. María Grande

Unión Agrarios - Independiente FBC

Zona 4

Atl. Hasenkamp - Sauce de Luna

Dep. Bovril - Juv. Sarmiento

Unión FC - Juv. Unida

Primera División Femenina

Zona 1

Arsenal - Cañadita

Unión - Viale FBC

Academia Crack - San Rafael

Zona 2

Litoral - Dep. Tuyango

Atl. Hernandarias - Atl. María Grande

Unión Agrarios - Independiente FBC

Zona 3

Dep. Bovril - Juv. Sarmiento

Libres: Atl. Hasenkamp y Juv. Unida

Sub 17, Sub 20 y primera división masculina

Zona Sur

Unión - Cultural

Viale FBC - Dep. Tabossi

Arsenal - Sarmiento

Zona Centro

Cañadita - Seguí FBC

Atl. Hasenkamp - Atl. María Grande

Litoral - Asoc. Diego Maradona

Zona Norte

Atl. Hernandarias - Dep. Bovril

Juv. Unida - Unión FC

Unión Agrarios - Dep. Tuyango