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Paraná Campaña: segunda fecha para los mayores. Inicio del torneo clausura para los gurises y primera división femenina.

Las 3 categorías mayores tendrán la segunda fecha del fútbol chacarero este domingo. Mientras que Sub 11, Sub 13, Sub 15 y primera división femenina tendrán el inicio del torneo tras la suspensión del sábado anterior. 
Deportes14 de agosto de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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Academia Crack 2025_12
Academia Crack (archivo)

La Liga de Fútbol de Paraná tendrá acción durante este fin de semana en todas sus categorías. Este sábado 15, se disputará la primera fecha del torneo clausura para las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 y primera femenina. Mientras que el domingo 16, se disputará la segunda fecha para Sub 17, Sub 20 y primera división. 

Programación

Sub 11, Sub 13 y Sub 15

Zona 1
Sarmiento Blanco - Dep. Tabossi
Sarmiento Rojo - Cultural Celeste
Libre: Unión Verde

Zona 2
Arsenal - Cañadita
Unión Blanco - Viale FBC
Seguí FBC - Cultural Blanco

Zona 3
Litoral - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Independiente FBC

Zona 4
Atl. Hasenkamp - Sauce de Luna
Dep. Bovril - Juv. Sarmiento
Unión FC - Juv. Unida

Primera División Femenina

Zona 1
Arsenal - Cañadita
Unión - Viale FBC
Academia Crack - San Rafael

Zona 2
Litoral - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Independiente FBC

Zona 3
Dep. Bovril - Juv. Sarmiento
Libres: Atl. Hasenkamp y Juv. Unida

Sub 17, Sub 20 y primera división masculina

Zona Sur
Unión - Cultural
Viale FBC - Dep. Tabossi
Arsenal - Sarmiento

Zona Centro
Cañadita - Seguí FBC
Atl. Hasenkamp - Atl. María Grande
Litoral - Asoc. Diego Maradona

Zona Norte
Atl. Hernandarias - Dep. Bovril
Juv. Unida - Unión FC
Unión Agrarios - Dep. Tuyango

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