Paraná Campaña: segunda fecha para los mayores. Inicio del torneo clausura para los gurises y primera división femenina.
La Liga de Fútbol de Paraná tendrá acción durante este fin de semana en todas sus categorías. Este sábado 15, se disputará la primera fecha del torneo clausura para las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 y primera femenina. Mientras que el domingo 16, se disputará la segunda fecha para Sub 17, Sub 20 y primera división.
Programación
Sub 11, Sub 13 y Sub 15
Zona 1
Sarmiento Blanco - Dep. Tabossi
Sarmiento Rojo - Cultural Celeste
Libre: Unión Verde
Zona 2
Arsenal - Cañadita
Unión Blanco - Viale FBC
Seguí FBC - Cultural Blanco
Zona 3
Litoral - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Independiente FBC
Zona 4
Atl. Hasenkamp - Sauce de Luna
Dep. Bovril - Juv. Sarmiento
Unión FC - Juv. Unida
Primera División Femenina
Zona 1
Arsenal - Cañadita
Unión - Viale FBC
Academia Crack - San Rafael
Zona 2
Litoral - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Independiente FBC
Zona 3
Dep. Bovril - Juv. Sarmiento
Libres: Atl. Hasenkamp y Juv. Unida
Sub 17, Sub 20 y primera división masculina
Zona Sur
Unión - Cultural
Viale FBC - Dep. Tabossi
Arsenal - Sarmiento
Zona Centro
Cañadita - Seguí FBC
Atl. Hasenkamp - Atl. María Grande
Litoral - Asoc. Diego Maradona
Zona Norte
Atl. Hernandarias - Dep. Bovril
Juv. Unida - Unión FC
Unión Agrarios - Dep. Tuyango