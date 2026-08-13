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Un sacerdote de Crespo encontró una novedosa manera de invitar a misa. -Mirá el video-

El Padre José María Berme, sacerdote de la Parroquia San José de Crespo, encontró una manera novedosa y cercana de convocar a la comunidad a participar de las celebraciones religiosas: lo hace a través de videos que publica en sus redes sociales.
Crespo13 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Berme

Desde hace dos años, el Padre José María Berme forma parte de la comunidad de la Parroquia San José de Crespo. Oriundo de Filipinas y con apenas 30 años, el sacerdote incorporó una particular herramienta para acercar el mensaje de la Iglesia a los vecinos: videos breves publicados en sus redes sociales personales.

La propuesta busca salir de las formas tradicionales de comunicación y aprovechar las posibilidades que ofrecen las redes para realizar las invitaciones a las distintas celebraciones religiosas.

Con creatividad y un estilo descontracturado, Berme utiliza sus perfiles personales invitar a los fieles a participar de las misas. La iniciativa rápidamente llamó la atención por la manera diferente en que presenta cada convocatoria.

Los videos permiten al sacerdote establecer un contacto más directo con quienes forman parte de la comunidad, especialmente con aquellos que habitualmente utilizan las redes sociales como principal medio de información.

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