Básquetbol: debut con derrota para Unión

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Se dio inicio al torneo clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol para la primera división masculina. Unión visitó la capital provincial y cayó ante Rowing 60-57.

El primer parcial quedó para los locales 15-8, pero rápidamente en el segundo llegó la reacción de los dirigidos por Juan Gastaldo que se lo llevaron por 17-8. En el tercer segmento, el “Remero” se recuperó y sacó una diferencia de 3 puntos al ganar 20-15 y el final fue de trámite parejo y quedó igualado en 17 para darle el triunfo a Rowing.

Formaciones

Rowing (60): Vladimir Barrios, Federico Epelbaum (3), Augusto Chemez, Augusto Leguizamón, Emiliano González (14), Nicolás Lencina (9), Sebastián Brandolín (8), Amaro Abero (11), Lucca Sarno (11), Juan Pablo Cantero (4). DT: Mariano Byró.

Unión (57): Manuel Robles, Martín Porrchneg, Álvaro Pereyra, Martiniano Morales (2), Fantino Wagner, Santiago Gelroth (7), Alfredo Mercado (6), Francisco Folmer (13), Alan Hainze (10), Juan Manuel Copetti (8), Alan Cardozo (11) y Santiago Fontana. DT: Juan Gastaldo.

En la segunda fecha Unión será nuevamente visitante. El próximo martes 18, desde las 21.30 hs, se medirá ante Estudiantes en la capital provincial.