Unión de Crespo dio el primer paso y ganó la final de ida del Sub 17 de Paraná Campaña

Unión de Crespo consiguió un valioso triunfo como visitante en la primera final del Torneo Sub 17 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El encuentro se disputó este domingo 5 de julio en María Grande, donde el conjunto crespense venció por 1 a 0 a Litoral y tomó ventaja de cara a la revancha.

El único tanto del partido fue convertido por Bruno González, quien le dio al Cervecero una importante victoria fuera de casa en el inicio de la serie decisiva.

Con este resultado, Unión llegará con ventaja al compromiso de vuelta, que se disputará el próximo domingo en el estadio Mundialista 25 de Agosto de Crespo. En ese encuentro, el conjunto verde buscará cerrar la serie y quedarse con un nuevo título de la categoría Sub 17 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.