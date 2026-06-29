Viale FBC y Unión Agrarios Cerrito son los finalistas de Paraná Campaña

Viale FBC Unión Agrarios Cerrito se convirtieron en los finalistas de la Copa Desiderio Godoy y Eduardo “Cebolla” Seimandi, tras disputarse las revanchas de las semifinales de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC). La definición del título comenzará en Cerrito y se cerrará en Viale.

En el estadio Leandro Cecotti, Viale FBC cayó como local 1 a 0 frente a Atlético María Grande durante el tiempo reglamentario. El único gol de la tarde fue convertido por Sebastián Malimberni, resultado que igualó la serie con un marcador global de 1 a 1.

Las dos series ofrecieron emociones hasta el final y terminaron definiendo a los equipos que buscarán quedarse con el trofeo.

La clasificación debió resolverse desde el punto penal, donde la V Azulada mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 8 a 7 para meterse en una nueva final del certamen.

Mientras que en el estadio Presidente Julio Jacob de Cerrito, Unión Agrarios hizo valer la localía y derrotó 2 a 0 a Deportivo Tuyango de Piedras Blancas para sellar su clasificación con un global de 2 a 0.

Los goles del conjunto Verde fueron obra de Marcos Hermann y Eduardo García, quienes le dieron al equipo el triunfo que lo depositó en la definición del campeonato sin mayores sobresaltos.

Con estos resultados, Viale FBC y Unión Agrarios de Cerrito disputarán la final de la Copa Desiderio Godoy y Eduardo “Cebolla” Seimandi de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

La serie decisiva comenzará en Cerrito, donde Unión Agrarios será local en el encuentro de ida, mientras que el partido de vuelta se jugará en Viale, escenario en el que se conocerá al nuevo campeón del certamen.

Por el femenino de Paraná Campaña

El estadio Beto Maín de Atlético Litoral de María Grande cobijó la jornada de partidos únicos de los cuartos de final del Torneo Apertura Mujeres, para Primera división, que organiza la LFPC.

Los resultados fueron: Juventud Unida de Bovril 5-0 Viale FBC, Atlético San Rafael 0 (5)-0 (6) Deportivo Tuyango de Piedras Blancas, Unión de Crespo 2-0 Atlético Hasenkamp y Litoral de María Grande 2-1 Academia Crack Fútbol Total de Crespo.

Los cruces de semifinales serán Juventud Unida vs Atlético Litoral y Deportivo Tuyango vs Unión de Crespo.