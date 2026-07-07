Básquetbol Femenino: el título se define en Crespo

El torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino, definirá al ganador del título en la jornada de mañana.

Tras haber perdido en Crespo por 60-56 el pasado jueves 2 de julio, Unión derrotó a Estudiantes por 63-43 en la capital provincial. El tercer y definitorio duelo, se desarrollará en la jornada de este miércoles 8 desde las 21.30 en el mini estadio de la institución “Cervecera”.

Formaciones

Estudiantes (43): María Sol Pujol, Ailén Tonutti, Josefina Álvarez (14), Elena Garzón, Giuliana Riquelme, Sara Garzón, Zoe Bodnar (2), Evangelina Ramos (3), Agustina Badaracco, Delfina Galván (13), María Laura Miglioli (3) y Cielo Santana (8). DT: Tulio Dosebe.

Unión (63): Ariadna Soñéz (7), Anna Giulia Giorgio (15), María Florencia Pérez (14), Melina Goette, Antonella Pérez (7), Sofía Wolf (10), Juana Wagner, Janet Córdoba (3), Martina Folmer, Camila Wagner (1), Antonela Frickel, Pamela Retamar (6). DT: Marco Percara.