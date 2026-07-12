González y De Gracia revelaron las claves del campeón: unión, sacrificio y confianza

Pedro De Gracia y Bruno González

La categoría Sub 17 del Club Atlético Unión de Crespo volvió a escribir una página destacada en la historia reciente de la institución al consagrarse campeona de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Tras superar a Litoral de María Grande en la serie final, el conjunto "Cervecero" coronó una campaña que tuvo como principales fortalezas el compromiso colectivo, la unión del plantel y la capacidad de reaccionar en los momentos más difíciles del torneo.

Luego de la consagración, Bruno González, autor de los dos goles que le dieron el triunfo a Unión en las finales —uno en la ida y otro en la revancha—, expresó su satisfacción en declaraciones formuladas a Estación Plus Crespo.

"Estoy muy orgulloso del equipo. Estuvimos muy unidos todo el año y la verdad que eso nos llevó a donde estamos", resumió el delantero al explicar cuál fue el principal sostén del campeón.

Respecto de la serie decisiva frente a Litoral de María Grande, González reconoció que fue una definición muy exigente. "Fue un rival muy fuerte, que jugó mucho al pelotazo", describió sobre el conjunto mariagrandense, que obligó a Unión a disputar dos encuentros muy cerrados, ambos definidos por la mínima diferencia.

Consultado sobre la clave para quedarse con el torneo, el goleador no dudó: "Estuvimos muy unidos y enfocados en el reto, en el objetivo que era salir campeones".

El delantero también recordó el momento más complicado de la campaña, cuando Unión cayó en el primer partido de la semifinal frente a Asociación Deportiva y Cultural. Sin embargo, explicó que nunca dejaron de creer en sus posibilidades. "Siempre pensamos en positivo. Después de la ida contra Cultural quedamos un poco afuera, pero siempre tuvimos la mente positiva de que íbamos a dar la vuelta", afirmó.

Para González, el rendimiento colectivo fue determinante durante todo el campeonato. "La verdad que fue increíble. Todos estuvieron muy bien en su posición y los compañeros ayudan demasiado", destacó.

En lo personal, reconoció la enorme satisfacción que significó convertirse en el hombre decisivo de las dos finales. "Estoy muy contento. No se me venía dando, pero por suerte pude hacer los goles", señaló.

También explicó que el festejo del gol fue completamente espontáneo. "Habíamos pensado uno, pero salió ese en el momento", comentó.

Pese a la celebración, González ya piensa en lo que viene. Si bien el plantel tendrá algunos días de descanso, aseguró que la mentalidad no cambiará. "Creo que vamos a descansar una semana, pero después seguimos con la misma mentalidad". Sobre el próximo campeonato, sostuvo que el objetivo será "cuidar el torneo", en referencia a defender el título conseguido.

Por su parte, el arquero y capitán Pedro De Gracia, una de las voces de liderazgo del plantel, también dialogó con Estación Plus Crespo y resaltó el fuerte vínculo humano que caracteriza al grupo.

"La sensación es muy buena. Además de jugar bien al fútbol, somos una familia, son como mis hermanos. Los quiero un montón a todos. Se los dije hoy, el fin de semana pasado y también después del partido con Cultural. Creo que lo merecíamos", expresó emocionado.

Para el capitán, el campeonato fue el resultado de un largo proceso de trabajo. "La clave fue el trabajo duro, los sacrificios, ir a entrenar, bancarnos el frío, el calor y saber sobreponernos a las adversidades", afirmó.

En ese sentido, también recordó la derrota sufrida en la primera semifinal frente a Cultural, un resultado que terminó fortaleciendo al equipo. "Perdimos la ida, pero acá todos juntos, más unidos que nunca, ganamos 2 a 0. Después nos tocó Litoral, que siempre es un rival duro y muy bueno", repasó.

De Gracia incluso consideró que aquella caída fue un punto de inflexión para el plantel. "Yo creo que nos sirvió mucho. Fue algo bueno que nos pasó porque nos dimos cuenta de que no éramos intocables y que teníamos que demostrar un poco más", reflexionó.

Finalmente, el arquero dejó en claro que el nuevo desafío será intentar sostener el protagonismo en la próxima temporada. "Vamos a intentarlo. Si el grupo sigue junto, si este equipo continúa, creo que vamos a poder conseguirlo", concluyó.

Las palabras de González y De Gracia reflejan el espíritu de un plantel que encontró en la unidad, el compromiso y el esfuerzo diario los pilares para volver a celebrar un campeonato. Con una base consolidada y un grupo que se siente una verdadera familia, Unión ya comienza a mirar el próximo torneo con la ilusión de defender la corona obtenida.