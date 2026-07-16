Por qué Boca, Racing y River juegan la Copa Argentina en plena definición del Mundial

Boca, Racing y River jugarán por la Copa Argentina en medio de la recta final del Mundial 2026 porque la organización del certamen decidió completar los partidos pendientes de 16avos de final antes del inicio del Torneo Clausura.

La situación llamó la atención por el contexto: Argentina acaba de clasificarse a la final del Mundial contra España, que se disputará este domingo, pero el calendario local no se frenó por completo y la Copa Argentina utilizó esta semana para poner al día su cuadro.

La organización confirmó cinco cruces pendientes de 16avos entre el 12 y el 17 de julio, “en plena recta final del Mundial”.

El motivo principal es la falta de fechas disponibles en el segundo semestre. El Clausura de la Liga Profesional comenzará el jueves 23 de julio, apenas unos días después de la final del Mundial, por lo que la Copa Argentina aprovechó la ventana previa para completar llaves que todavía no tenían definidos a sus clasificados a octavos.

El cronograma marca que Racing enfrentará a Defensa y Justicia este jueves a las 18.45 en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, mientras que Boca jugará ante Sarmiento desde las 21.45 en el Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario. River, por su parte, se medirá con Aldosivi el viernes a las 21.45 en el Estadio Padre Martearena de Salta.

La Copa Argentina ya tenía varios equipos instalados en octavos, pero todavía debía resolver esos cruces. De hecho, el certamen había comenzado su 14° edición el 18 de enero, completó los 32avos y dejó los 16avos “en marcha”, con partidos repartidos entre abril, mayo, junio y julio.

La otra clave es reglamentaria: la Copa del Mundo obliga a los clubes a ceder a los futbolistas convocados por sus selecciones, pero no impide que las federaciones programen competencias domésticas. La FIFA publica el calendario internacional para ordenar los períodos de selecciones y las fechas de liberación de jugadores, pero la organización de torneos locales queda en manos de cada asociación.

Por eso, los clubes argentinos pueden jugar con los planteles disponibles, aun cuando algunos futbolistas estén afectados al Mundial. En el caso de Boca, por ejemplo, Leandro Paredes no estará porque se encuentra con la Selección argentina, finalista del mundo.

La programación también responde a una necesidad deportiva: Boca, Racing y River deben definir sus lugares en octavos de final. El ganador de Racing-Defensa y Justicia enfrentará a Belgrano; el vencedor de Boca-Sarmiento irá contra Vélez; y quien avance entre River y Aldosivi se cruzará con Independiente Rivadavia, que ya eliminó a Tigre.

Así, mientras el país sigue pendiente de la final del Mundial 2026, el fútbol argentino vuelve a tener actividad oficial con tres clubes grandes en escena y con la Copa Argentina intentando acomodar su calendario antes de que arranque el Clausura.

Agencia NA.