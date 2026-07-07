Suiza eliminó a Colombia en los penales y será el rival de Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza venció 4 a 3 en los penales a Colombia y será rival de Argentina en cuartos de final. En partido muy parejo, el elenco europeo fue más certero en la definición y sacó pasaje al choque con el actual campeón que se jugará el sábado a las 22 horas con televisación de Canal 8.

El arquero suizo Gregor Kobel se vistió de héroe, mientras que la precisión de los ejecutores helvéticos terminó por sellar el destino de los “cafeteros”.

La definición comenzó con esperanza para Colombia cuando Juan Fernando Quintero abrió la cuenta con un disparo potente al centro del arco. Sin embargo, el capitán suizo Granit Xhaka respondió de inmediato con un remate de zurda ajustado al palo, igualando el marcador pese al esfuerzo de Camilo Vargas.

El drama aumentó en la segunda ronda cuando el defensor colombiano Dávinson Sánchez estrelló su remate en el travesaño. Suiza aprovechó la oportunidad y tomó la ventaja gracias a la frialdad de Zeki Amdouni, quien definió con tranquilidad al palo izquierdo.

La paridad regresó momentáneamente en el tercer turno. Jáminton Campaz anotó con algo de suspenso para Colombia, mientras que el defensor suizo Manuel Akanji envió su disparo por encima del horizontal, dejando la serie abierta nuevamente.

El momento crucial llegó en el cuarto penal. El arquero suizo Gregor Kobel detuvo de manera fenomenal el disparo de Juan Camilo “Cucho” Hernández, impidiendo que Colombia retomara el liderato. Acto seguido, Cedric Itten no perdonó y anotó al centro del arco, poniendo a Suiza a un paso de la victoria.

En la ronda final, Luis Díaz mantuvo la fe colombiana con un remate ejecutado con “nervios de acero”. No obstante, la responsabilidad final recayó en Rubén Vargas, quien con un disparo cruzado al palo derecho sentenció el 4-3 definitivo, decretando la clasificación de Suiza y la eliminación del conjunto colombiano en una tarde de pura precisión suiza.