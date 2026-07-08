Licitan obras para cambio de techos del hospital San Francisco de Asís de Crespo

La apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2026 se realizará el lunes 3 de agosto, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno. El proyecto prevé el reemplazo de 930 metros cuadrados de cubiertas de chapa en los sectores de consultorios, guardia y pabellones de internación, incluyendo la colocación de nueva zinguería y mejoras en el sistema de escurrimiento pluvial.

"Estas intervenciones forman parte de una planificación estratégica que lleva adelante la provincia para fortalecer la infraestructura hospitalaria y hacer posibles mejores condiciones para el sistema público de salud", sostuvo el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, al destacar la importancia de las obras en materia hospitalaria. Además señaló que "se trata de trabajos que permitirán un mejor funcionamiento del hospital y mejorar la atención de emergencias, además de brindar mayor seguridad y comodidad a pacientes, trabajadores y vecinos".

Se prevén, además tareas complementarias como la demolición de estructuras deterioradas, el retiro de canaletas y la instalación de un nuevo sistema de desagües con caída libre, con el objetivo de prevenir filtraciones y acumulación de agua. También se repararán y reemplazarán las veredas perimetrales, incorporando un sistema de drenaje y recolección pluvial mediante nuevas bocas de desagüe y cámaras. Los trabajos incluirán asimismo el retiro, reemplazo y reubicación de tanques de reserva, la construcción de un nuevo tanque cisterna con sistema de bombeo y tareas de pintura exterior en los sectores intervenidos.

Consultas técnicas

Las consultas técnicas pueden realizarse al correo [email protected] (con copia a: [email protected]) y en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones (Gregorio Fernández de la Puente 220 - 2º Piso, Paraná), de 7:00 a 13:00. Además en la página web del ministerio: https://www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones/lpn_dgayc_2026-06

La venta de pliegos estará disponible hasta el lunes 20 de julio de 2026, en la Dirección Presupuestaria Administrativa de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones (Gregorio Fernández de la Puente 220 - 2º Piso, Paraná), de 7:00 a 13:00.